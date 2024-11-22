俄烏戰火延燒美元走強 新台幣收32.593元週線連3貶

俄烏戰事升溫，加上美國總統當選人川普激進作風，為全球經貿增添極大不確定性，避險情緒升溫之下，資金持續回流美元，亞幣只能繼續示弱。新台幣今天收盤收32.593元，貶4.8分；由於美元強勢表態，新台幣週線收下連3貶。

俄烏戰爭發展至飛彈攻擊，緊張局勢持續升溫，美元指數沉寂數日之後，再次展開強勁攻勢，一度衝破108大關，而後稍稍拉回，但續於107價位高漲震盪。

外匯交易員表示，過去一段時間，市場多以美國經濟數據判斷聯準會（Fed）的降息路徑，並估測美元走勢，然而最近局勢太過混亂，俄烏戰爭升溫，加上川普當選美國總統，其新政策影響、對中政策關稅力道，都讓市場充滿不確定性。

外匯交易員進一步指出，前景不明的情況下，投資人傾向將資金放在相對保值的資產，美元成了較優選擇，這也使得美元指數維持偏強格局，亞幣則是一片低迷，新台幣難獨善其身。

儘管台股今天走勢強勁，靠著台積電領軍衝鋒，開高走強收在22904.32點，上漲348.66點，但未能提振新台幣匯率走勢，新台幣兌美元一早以32.56元開出後，盤中震盪翻揚，最高升抵32.508元，午後又回貶、最低觸及32.603元，台北及元太外匯市場總成交金額16.765億美元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.27角或0.39%，週線連3貶。

外匯交易員表示，近日外資、投信多呈雙向操作，加上美元續強，短期新台幣缺乏回升力道，料將延續區間偏弱格局，在32.4元至32.930元的區間整理；後續則聚焦美國經濟數據及聯準會12月的貨幣決策，目前市場普遍認為，聯準會仍朝降息方向前進，但速度放緩。