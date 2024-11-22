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京華城聯貸警報暫解 中石化宣布願配合提前還款45億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
京華城聯貸警報暫解， 中石化宣布願配合提前還款45億。圖／聯合報系資料照片
京華城聯貸警報暫解， 中石化宣布願配合提前還款45億。圖／聯合報系資料照片

中石化今日傍晚赴證交所召開記者會，說明京華城聯貸案和銀行團已達成條件變更的協議。本報在本月10日率先掌握銀行團將對中石化旗下鼎越開發的京華城聯貸，在12月開始啟動提前還款45億。在各銀行團董事會通過相關決議之後，中石化和鼎越開發今日下午正式接獲銀行團的通知，並且赴證交所作重訊說明。

中石化說明， 22日下午已接獲聯貸管理銀行新光銀行通知，已經由多數決同意，豁免並修改合約，總授信額度由149億，降為133.8億，借款人鼎越公司將承諾12月及1月提前償還45億借款，中石化及鼎越公司，依後續執行作業，確保對債權金額和金融機構的承諾和落實到位 目前財務狀況在提前還款之後，仍有資金可支應營運所需。

其中，該聯貸總額由149億降為133.8億，正為目前的聯貸餘額，亦即，銀行團凍結15.2億額度，後續不會再撥款。

而提前還款45億，根據本報掌握的方式，首先在12月5號，銀行團將先把該聯貸案存款專戶裡的30.78億進行沖償，亦即將這筆資金用於提前還款，另一個決議則要求借款人得在明年的1月17號之前，新匯入一筆資金，金額14.22億來提前還款。

銀行團此次對合約的豁免，對鼎越開發和中石化都非常重要，不豁免就會構成違約，接下來就會帶來排山倒海的倒帳壓力。

銀行團成員指出，銀行團已經對威京集團開善門，因為包括土地被假扣押、後續的停工、建照執照變更等，實際已溝成違約，但銀行團已決議可給予違約豁免，接著亦已修改合約，讓借款的鼎越開發不致面臨合約提前到期、要全部清償133億借款的巨大壓力，但前提就是必須要從12月起，分二次提前還款。

中石化 京華城

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