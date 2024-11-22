京華城聯貸案 中石化：子公司鼎越與銀行團達成協議
中石化子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華城土地遭台北地院裁定扣押，中石化今天說明，鼎越與聯貸金融機構達成初步協議，鼎越承諾於今年12月及明年1月，自願提前償還借款新台幣45億元。
中石化今天召開重訊記者會，說明鼎越與聯貸銀行協商結果。中石化總經理陳穎俊表示，因應鼎越的京華廣場土地受裁定扣押的影響，引發是否違反聯貸契約的疑義。鼎越與授信聯貸金融機構協商後，今天接獲聯貸案管理銀行新光銀行通知，聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約。
其中，聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元。另外鼎越承諾於今年12月及明年1月，自願提前償還借款合計45億元。中石化與鼎越也將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構的承諾落實到位。
中石化重申，公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前營運所需。
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