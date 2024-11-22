三大因素交錯影響 五大銀行10月房貸利率激升　創15年9個月來新高

中央銀行今日公布五大銀行10月最新放款利率，在銀行受限於銀行法第72條之2限額，因此以價制量、央行房市管制、新青安退燒等因素交相影響之下，新承作房貸利率在10月升至2.201%，為民國98年1月以來的新高水準，雖然離97年12月的2.523%，仍有一段差距，但已是15年9個月以來的新高紀錄。

央行今日公布10月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）的新承作房貸金額降至876億元，較9月大幅減少234億元，中斷千億元的走勢。五大銀行10月新承做房貸利率2.201%，較9月上升0.011個百分點。

央行經濟研究處副處長曹體仁指出，房市的交易量和成交價格，10月的確比起9月出現下降，但是否成為持續性的趨勢仍要觀察，包括10月因為有颱風假，是否交易會遞延至11月，也需要再進一步觀察11月的數據。

央行指出，六都的房價10月較9月下降6.8%，另外，台北市與包括新北市在內的大台北地區亦較9月同步下降。

曹體仁指出，的確已明確觀察到新青安房貸降溫的現象，這從五大行的新青安房貸占房貸比重也可看出，10月的占比為32.64%，從113年6月的40.92%高峰，就一路下滑，7、8、9月的占比，分別為38.23%、35.73%、34.37%。

不過，除了新青安之外，其他的首購族房貸也在持續下降。曹體仁說明，首購族房貸並非只有新青安貸款，因為新青安只能名下沒有房屋者申請；尤其對利率的變化，他認為銀行開始作風險控管，對財務條件較弱的客戶提高利率以反映風險上升，也是房貸利率升高的重要原因。另外，據聯徵中心統計顯示，自住房貸占總房貸餘額比重目前為89.06%。

央行統計顯示，新青安9月增加382億，10月為286億，下降約100億，而整體購屋房貸也從9月增加1110億，10月增量降為876億，也是呈下降之勢。央行統計顯示，10月的增幅為11.23%。為113年8月以來增量的新低點，而去年8月正好是新青安開始上路。