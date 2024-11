新光金控 AI 賦能升級 蟬聯兩年獲 IDC 未來企業大獎

全球首屈一指針對資訊科技、電信產業與消費科技市場的市場研究、顧問諮詢調研機構IDC(International Data Corporation)於日前在新加坡舉辦2024未來企業大獎 (Future Enterprise Awards)頒獎典禮。新光金(2888)於全球激烈競爭中脫穎而出,以「SKFH Group AI-empowered as a service Platform」勇奪2024年IDC台灣區「未來工作創新獎 (Best in Future of Work)」。此獎項亦是新光金控繼2023年榮獲IDC「數位技術創新獎(Special Award for Digital Innovation)」後再度獲獎。此獲獎專案透過集團並結合人才賦能機制加速營運創新,於法遵風控、營運作業、客戶服務、知識管理四大面向發展AI創新應用與賦能員工;同時也呼應本年IDC未來企業大獎提名中所提及的「AI Everywhere(無所不在的人工智慧)」 未來企業願景,亦獲得國際評審團一致肯定。

IDC亞太區研究副總裁Simon Piff進一步指出,新光金控在極具挑戰的金融市場環境中榮獲IDC「未來工作創新獎 (Best in Future of Work)」肯定,代表新光金控在集團層級推動AI應用的決心,並且全面擁抱AI人工智慧,而非僅在單一子公司推進。透過新光金控全面整合集團子公司資源下,創造跨公司合作綜效。了解員工對科技的態度與需求,尤其是對AI人工智慧,幫助集團建構一個具有高度文化包容性的轉型過程,並成功藉由SPARK Hero計畫促進員工參與並提升員工技能;同時與以客戶為中心相結合,在這充滿挑戰的領域中展現了卓越的思維及領導力,讓新光金控獲得豐碩成果。

新光金控以數位扎根驅動轉型,透過AI數位科技加速營運創新,落實在金融科技上運用,攜手子公司於今年共同舉辦Digital Day及2024 FinTech Taipei金融科技展,將智慧金融、智慧營運、智慧法遵等實作應用場景展現。為響應金管會科技防詐,新光金控、新光人壽及壽險同業一同提出「壽險理賠樣態共享生態圈」;同時,新光金控偕同新光銀行參與「跨金融業聯合學習科技防詐實證案」,共同建構金融同業科技聯防生態圈,積極建構產業風險聯盟鏈,並肩防範金融犯罪、強化個資保護,並促進公平待客。此外,新光人壽領先保險業界首創「AI超能夥伴-商品助理」、新光銀行行動銀行APP全新升級及智慧金融「財富管理的AI助理」、元富證券量身打造智能助理「好富投APP」,融合ESG永續環保理念,讓客戶在日常金融服務都能共同參與新光永續未來的旅程。

新光金控透過集團SPARK Hero計畫普及AI思維,賦能員工擁抱AI創新,為集團注入新電力,打造敏捷的新光。新光為落實負責任的AI,於今年8月發布「新光金控暨子公司運用人工智慧政策」,在加速推動AI轉型的同時,並落實風險管理機制,打造出值得讓客戶信任的金融科技與企業永續文化。