新光金控 AI 賦能升級 蟬聯兩年獲 IDC 未來企業大獎

全球首屈一指針對資訊科技、電信產業與消費科技市場的市場研究、顧問諮詢調研機構IDC（International Data Corporation）於日前在新加坡舉辦2024未來企業大獎 （Future Enterprise Awards）頒獎典禮。新光金（2888）於全球激烈競爭中脫穎而出，以「SKFH Group AI-empowered as a service Platform」勇奪2024年IDC台灣區「未來工作創新獎 （Best in Future of Work）」。此獎項亦是新光金控繼2023年榮獲IDC「數位技術創新獎（Special Award for Digital Innovation）」後再度獲獎。此獲獎專案透過集團並結合人才賦能機制加速營運創新，於法遵風控、營運作業、客戶服務、知識管理四大面向發展AI創新應用與賦能員工；同時也呼應本年IDC未來企業大獎提名中所提及的「AI Everywhere（無所不在的人工智慧）」 未來企業願景，亦獲得國際評審團一致肯定。

IDC亞太區研究副總裁Simon Piff進一步指出，新光金控在極具挑戰的金融市場環境中榮獲IDC「未來工作創新獎 (Best in Future of Work)」肯定，代表新光金控在集團層級推動AI應用的決心，並且全面擁抱AI人工智慧，而非僅在單一子公司推進。透過新光金控全面整合集團子公司資源下，創造跨公司合作綜效。了解員工對科技的態度與需求，尤其是對AI人工智慧，幫助集團建構一個具有高度文化包容性的轉型過程，並成功藉由SPARK Hero計畫促進員工參與並提升員工技能；同時與以客戶為中心相結合，在這充滿挑戰的領域中展現了卓越的思維及領導力，讓新光金控獲得豐碩成果。

新光金控以數位扎根驅動轉型，透過AI數位科技加速營運創新，落實在金融科技上運用，攜手子公司於今年共同舉辦Digital Day及2024 FinTech Taipei金融科技展，將智慧金融、智慧營運、智慧法遵等實作應用場景展現。為響應金管會科技防詐，新光金控、新光人壽及壽險同業一同提出「壽險理賠樣態共享生態圈」；同時，新光金控偕同新光銀行參與「跨金融業聯合學習科技防詐實證案」，共同建構金融同業科技聯防生態圈，積極建構產業風險聯盟鏈，並肩防範金融犯罪、強化個資保護，並促進公平待客。此外，新光人壽領先保險業界首創「AI超能夥伴-商品助理」、新光銀行行動銀行APP全新升級及智慧金融「財富管理的AI助理」、元富證券量身打造智能助理「好富投APP」，融合ESG永續環保理念，讓客戶在日常金融服務都能共同參與新光永續未來的旅程。

新光金控透過集團SPARK Hero計畫普及AI思維，賦能員工擁抱AI創新，為集團注入新電力，打造敏捷的新光。新光為落實負責任的AI，於今年8月發布「新光金控暨子公司運用人工智慧政策」，在加速推動AI轉型的同時，並落實風險管理機制，打造出值得讓客戶信任的金融科技與企業永續文化。