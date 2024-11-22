快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

華南銀行致力打造支付生態圈 連結電支多元且回饋率高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
民眾即日起可以使用一卡通iPASS MONEY連結華南銀行帳戶。華南銀行／提供
民眾即日起可以使用一卡通iPASS MONEY連結華南銀行帳戶。華南銀行／提供

無現金交易近年已成為許多消費者在日常付款時的首選，華南金（2880）旗下華南銀行為提供客戶多元便利的支付工具，擴大服務場景，串連銀行與電支機構，為數位支付生活帶來全新體驗。

華南銀行指出，透過「TWQR」共通支付標準，整合通路特店資源，民眾只要綁定金融卡或信用卡，即可一碼支付完成購物、繳稅/費、轉帳、提款等交易行為。同時看準後疫情時代國人出國旅遊頻率遽增，「TWQR」於今年起正式登陸韓國，買東西再也不需兌換大量外幣現鈔，彈指間就能完成QR Code掃碼支付，讓跨境消費簡單又快速便利。

在異業合作方面，華南銀行針對帳戶連結服務，已結合簡單付、悠遊付、icash Pay、街口支付、全盈+PAY、全支付等國內主要電子支付業者，近期更和「一卡通iPASS MONEY」強強聯手，全台超過數萬個據點皆能實現「嗶經濟」，加上一卡通超過650萬名會員的龐大基礎，使用情境覆蓋率將大幅快速擴充。此外，自即日起至今年12月31日前，綁定華南銀行任一帳戶消費扣款，即享10%悠遊付回饋金(每人每月上限50元)；SnY數位帳戶新戶完成華銀LINE個人化服務綁定，且於活動期間以悠遊付綁定SnY數位帳戶消費付款，再加碼20%悠遊付回饋金(每戶每月上限100元)。

華銀表示，如果還沒有華南銀行帳戶，歡迎透過線上數位通路快速申辦SnY數位帳戶，除新台幣活存10萬元(內)可享2.5%優惠利率與每月跨提跨轉30次免手續費之外，SnY信用卡還提供一般消費3倍紅利回饋、指定支付5%現金回饋、刷卡消費3期0利率等超值優惠，讓客戶的每一塊錢都被好好對待。

悠遊付 消費 華南銀行

延伸閱讀

金融守護論壇／華南銀行總經理黃俊智：強化教育打造專法

呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

證交所助攻綠能產業

盜刷知名超市1百多萬 竟是向駭客買個資盜刷94人信用卡

相關新聞

凱基銀行敦北分行遷址開幕 全方位服務再升級

凱基銀行將原民生分行遷至台北市敦化北路167號，並更名為「敦北分行」，今舉行分行搬遷開幕典禮，由凱基金控董事長王銘陽、凱...

彭金隆：保險法多為應急、反射式修法 考慮結構性革新

台灣保險法學會22日於政大公企中心舉辦「第十屆兩岸保險法論壇」，本次主題為科技、永續與創新趨勢下的保險法，共有兩岸超過3...

國泰金控 COP29 國際氣候領袖圓桌論壇 高達20位跨國專家與會

聯合國第29屆氣候峰會會（COP29）於亞塞拜然首都巴庫展開，國泰金連續兩年主辦場邊會議「國際氣候領袖圓桌論壇」，17日...

國泰證與國泰期獲 BSI 數位信任獎 高度重視資安防護

在數位金融高速發展下，數位信任已成現代企業營運不可或缺的基石，並對永續發展面向更是至關重要。為建構投資人安全的交易環境，...

產業戰略論壇27日登場 劉奕成：AI驅動金融創新

隨著AI技術快速崛起，全球金融產業正迎來數位化轉型浪潮。中信金控科技長劉奕成表示，歷史上每一次通用技術的誕生都帶來了新商...

合庫金：保守看未來半年房市 明年海外獲利可望提升

合庫金控昨（21）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。展望房市景氣，合庫銀主管表示，由於資金成本上升、銀行提高貸款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。