台中崇德分行全新落成 滙豐揭幕全台第五座頂級財富管理中心

滙豐(台灣)商業銀行22日在台中崇德分行為全台第五座頂級財富管理中心舉行盛大的開幕典禮，歡慶滙豐在台灣發展的嶄新里程碑，展現滙豐集團深耕台灣市場的決心與承諾。

今年是滙豐在台灣成立全方位服務分行的40周年，台灣是滙豐集團在亞洲的重要市場之一，快速發展的財富管理業務深具成長潛力。近幾年滙豐觀察到台中的財富管理市場成長快速，至今年10月底，滙豐在台中的高資產客戶數及總資產管理規模已較前一年大幅成長超過50%。

台中向來是台灣財富管理的重鎮，滙豐銀行持續投注資源擴展中台灣的高端財富管理業務。除了今日熱鬧開幕的崇德分行財富管理中心外，今年年初，台中分行率先升級為旗艦型財富管理中心，引進滙豐集團頂級規格標準的軟硬體設備，為客戶提供專屬尊榮的專業理財服務。

作為台灣唯一具全球化佈局的專業財富管理銀行，滙豐銀行自2022年底，短短兩年內便陸續在台北分行、桃園大興分行、台中分行、台北建國分行與台中崇德分行打造五座寬敞舒適的財富管理中心，以全面豐富的產品線，與專業的理財團隊，持續為高資產客戶提供量身訂做的創新理財方案，滿足客戶多元化的財富管理需求。