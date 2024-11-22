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凱基銀行敦北分行遷址開幕 全方位服務再升級

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
凱基銀行敦北分行遷址開幕，由凱基金控董事長王銘陽(右四)、凱基銀行董事長楊文鈞(左四)、凱基銀行總經理許維銘(右三)、凱基人壽總經理郭瑜玲(左三)等親自主持剪綵儀式，與現場貴賓共同見證這一重要時刻。圖/凱基銀行提供
凱基銀行敦北分行遷址開幕，由凱基金控董事長王銘陽(右四)、凱基銀行董事長楊文鈞(左四)、凱基銀行總經理許維銘(右三)、凱基人壽總經理郭瑜玲(左三)等親自主持剪綵儀式，與現場貴賓共同見證這一重要時刻。圖/凱基銀行提供

凱基銀行將原民生分行遷至台北市敦化北路167號，並更名為「敦北分行」，今舉行分行搬遷開幕典禮，由凱基金控董事長王銘陽、凱基銀行董事長楊文鈞親自主持剪綵儀式，與現場貴賓共同見證這一重要時刻。凱基銀行表示，未來敦北分行將以嶄新風貌深耕在地客戶服務，整合凱基金控集團資源，並落實「以客戶為中心」的企業價值，提供客戶全方位優質金融服務。

為提升客戶服務體驗，敦北分行的營業廳空間仍延續近期的分行設計風格，將分行部分空間開放提供與國內新銳畫家合作策展，並藉由空間規劃，適度引入敦北林蔭大道綠意，讓上門洽辦業務的客戶有更加開放舒適的服務空間，優化整體客戶服務體驗。

此外，敦北分行與鄰近的凱基金控總部大樓及凱基人壽大樓形成三點一線的金三角，象徵凱基金控整合集團資源，提供全方位理財服務，致力於成為敦北民生商圈當地居民與企業的一站式金融服務平台。

凱基銀行也宣布，凱基銀行使出歡慶敦北分行開幕，即日起至11月30日止，新戶來行承作美元定存可享有最高百分之五點四高利優惠。

此外，同時開立集團子公司凱基證券帳戶，並線上完成交割戶綁定，可享有每月三十次ＡＴＭ跨行提款免手續費優惠。

凱基金 凱基銀行

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