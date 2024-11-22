彭金隆：保險法多為應急、反射式修法 考慮結構性革新

台灣保險法學會22日於政大公企中心舉辦「第十屆兩岸保險法論壇」，本次主題為科技、永續與創新趨勢下的保險法，共有兩岸超過30位以上學者專家參與發表對保險科技、保險與ESG及保險消費者保護等議題報告。金管會主委彭金隆出席活動時指出，「保險法需要做結構性的修法，因其為產業最重要的根本大法，保險法訂的好與壞會直接影響整個行業的運作」，將盡力推動保險法革新。

保險法學會理事長林建智於開幕致詞時指出，「台灣的保險法需要真正有系統地做革新」，主要有三大原因，第一，保險法其實很多地方充滿文意上的矛盾，也因此引發一些不必要的爭議，而爭議多其實是法規的問題；第二，彭主委鼓勵金融保險創新，但很多障礙來自於法規；第三，以學界的角度來看，保險法在教學上，常有法制上的交錯，也容易造成老師和學生的疑惑。但要修保險法目前還是很困難的，也因此出現新三年，舊三年，縫縫補補又三年，導致法規往往是不合時宜的。金管會日前也完成「金融行動創新法規調適平台」的建置，而林建智也提出建言，呼籲往後保險法改革可以換一個啟動單位，從外圍單位來發起，這樣比較能夠完整來做改革。

金管會主委彭金隆則表示，自己之前曾任保險法學會的常務監事，深入參與保險法學會運作，幾乎台灣所有保險法研究學者專家都在保險法學會，他也回憶當初與台灣保險法學會創會理事長、政治大學風險管理與保險學系創辦人施文森的小故事，並幽默直言，「38年前（民國76年）要不是施老師收留我，今天我也不會站在這裡！」

彭金隆表示，保險法學會對台灣保險法的貢獻非常多，正如林建智理事長說的，保險法確實需要大修，確實現在修法都是應急式、反射式的修法，遇到什麼問題就修什麼，這樣的結構會讓很多時候顧此失彼，作為歷年來最了解保險法的主委，林理事長的建議我也聽到了，回去會和保險局研究。

彭金隆認為，保險法需要做結構性的修法，因其為產業最重要的根本大法，從實務上來看，保險法規定的東西都需要遵守，保險法訂的好與壞會直接影響所有保險業的運作，甚至影響整個金融業的運作。

彭金隆說，其實保險法再過去也曾大規模修改，最近一次應該是2001年修正，奠定很多重要基礎，但在科技、永續的新概念下，還是有很多問題，舉例來說，如今業法中有關投資的規定，是否能吻合永續、綠色金融發展，低碳、減碳等趨勢，以及資本適足規定是否具有指引的作用，另外，科技在進步，包含實體資產代幣化（RWA）、虛擬資產等，涉及到跨業別交易，這些都值得討論，有些還有點遠，但有些近在眼前，比如明年就會開放虛擬資產業者的立法，一定會衝擊到相關行業，很多事情都是越談越好，市場也會越來越好，因此值得深思討論。