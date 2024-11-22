國泰金控 COP29 國際氣候領袖圓桌論壇 高達20位跨國專家與會

聯合國第29屆氣候峰會會（COP29）於亞塞拜然首都巴庫展開，國泰金連續兩年主辦場邊會議「國際氣候領袖圓桌論壇」，17日邀集超過20位國內外極具影響力的氣候組織、企業與政策制定者，召開跨國際、跨領域、跨產業的對談，探討氣候金融與能源轉型的挑戰與解方。此次圓桌論壇以「氣候金融與能源轉型的挑戰與解決方案」為主題，為公私部門合作提供了一個推動變革與創新的重要基礎。

此次圓桌論壇有來自台灣、亞洲、歐洲的代表，例如：串聯全球超過80,000公私部門，且為國泰金控合作夥伴的世界氣候基金會（World Climate Foundation），建立國際氣候債券標準和認證機制的氣候債券倡議 （Climate Bonds Initiative）、成員來自11國、管理32兆資金的亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC），有28個國家加入的國際能源署（International Energy Agency，IEA）、全日本最大金融機構三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group，MUFG）、新加坡淡馬錫國際基金會（Temasek Foundation）等，以及台灣氣象署、國合會、台大林管處等公私部門代表皆出席與會。

面對日益嚴峻的氣候風險以及全球氣候行動盤點的推進，會議強調加速能源系統脫碳、擴大可再生能源規模以及推動公正轉型的迫切性。國泰金控總經理李長庚強調：「COP29被稱為『金融COP』 （Finance COP），最重要的議題之一就是如何有效引導私有資金注入氣候行動，加速氣候轉型並減輕氣候風險」；他認為金融業的集體努力，可以將前瞻願景轉化為具體的氣候解決方案，合作與創新是解鎖系統性變革的關鍵。

根據國際能源署數據，2024年全球能源投資預計將首次突破3兆美元 。然而，要實現2030年前三倍提升可再生能源產能及使能源效率加倍的目標，仍需大幅增加資金注入氣候行動。AIGCC總監Anjali Viswamohanan分享亞洲做為氣候投資熱點的成長潛力，並指出受託責任(fiduciary duty)、監管變革（regulatory shifts）及客戶需求（client demand）是主要推動力；她同時也強調監管不確定性與目前缺乏淨零碳排框架是主要挑戰。

國際能源署能源及氣候分析師Luca Lo Re向與會者介紹G20針對開發中國家的乾淨能源投資路線圖，強調需要將目前的資金提升六倍才能應對能源需求並實現2050年淨零目標。另外，氣候債券倡議執行長Sean Kidney認為，有科學基礎的綠色債券標準對於擴大氣候金融十分重要，建立一套標準化的流程能降低投資風險並加速進展。三菱日聯金融集團經營企劃部部長石川知弘指出，在難減部門施行減碳舉措帶來的成本問題難以忽視，並提議使用標準化融資範本及混合金融模式來簡化氣候投資流程。

會中各國氣候行動專家也進一步聚焦於以自然為基礎(Nature-based)的創新方案在氣候行動中的關鍵角色。淡馬錫國際基金會（Temasek Foundation）副總監Shruthi Kumar分享如何引進銀行資金運用於印尼的永續棕櫚油種植專案，在免除森林砍伐（deforestation）的風險之下，又能達到銀行跟農民雙贏的局面。台灣氣象署副署長呂國臣認為人工智慧在針對土石流與地震等自然災害進行預警，將起關鍵作用，凸顯科技在提升氣候韌性中的作用。台大林管處處長蔡明哲除了感謝國泰在森林保育方面付出的努力與合作，也提出以生物碳信用量化生物多樣性增益的創新方法，提供保育努力的新衡量標準。

在此次圓桌論壇擔任主持人的國泰金控投資長程淑芬表示，國泰在台灣再生能源專案與永續金融產品的融資方面扮演了關鍵角色，過去大家總是強調「No ESG， No Money」，現在也逐漸聽到了「No Money，No ESG」的聲音，而國泰截至2023年已投入超過500億美元於永續融資領域。她說：「面對看似無法克服的挑戰，透過創新與合作，我們可以將不可能化為可能。」在這場集合了全球優秀氣候行動人士的會議上，程淑芬再次強調，攜手合作，才能推動系統性變革，為全人類確保永續的美好未來。