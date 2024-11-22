國泰世華 CUBE App 掃 QR Code 提款 35秒輕鬆提領現金

考量便利及安全性，越來越多民眾喜歡使用手機提款功能。根據國泰世華銀行調查統計，今年前十月的手機提款總交易筆數已突破355萬筆，較去年同期成長36%。因此，國泰世華升級手機提款功能，為客戶提供跨行手機掃描QR Code快速提款服務。

即日起，無論是外出運動或是忘記帶提款卡，只要打開CUBE App，就能在全台逾1.8萬台支援QR Code手機提款的國泰世華銀行行或跨行ATM上，透過主動掃描(使用CUBE App掃描ATM螢幕顯示的QR Code)、被動掃描(由ATM掃描器掃描CUBE App上的QR Code)的方式，輕鬆提領現金，無需輸入交易序號，最快35秒即可完成提款。

國泰世華銀行表示，為了提供便捷、安全及個人化的數位金融服務，並讓客戶擁有更簡易的手機提款操作體驗，今年以來陸續升級手機提款功能，並與財金公司共同推出「跨行無卡提款QR Code服務」，讓手機成為民眾的隨身提款卡。在安全性上，更結合人臉辨識及裝置綁定等先進驗證工具，引導客戶設置專屬的手機提款密碼，全面保障客戶帳戶安全。國泰世華銀行目前擁有超過750萬數位用戶，每月數位登入次數超過4,000萬次，CUBE App作為生活金融的核心，不僅是美感與實用兼具的數位金融平台，亦重視數位金融的安全性。

為鼓勵客戶體驗手機提款的便利，即日起至12月31日，CUBE卡友只要使用CUBE App手機提款的QR Code掃描方式提領現金，並用CUBE卡任刷一筆消費及完成登錄，即可獲得50點小樹點(信用卡)回饋。