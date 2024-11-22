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合庫銀行推動全國238處響應參與綠色辦公 居金融業之冠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫銀行近年積極推動淨零綠生活政策，2022年起總行大樓優先響應參與環境部綠色辦公政策，並積極推廣至全國辦公場所落實「節省能資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」及「宣導倡議」5大指標35項綠色辦公措施，累積共238處響應參與綠色辦公，為金融業之冠。

合庫銀行為營造綠色辦公環境，透過優先採用具環保標章、節能標章等產品，辦公修繕工程以100%使用綠建材為原則，並舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，2021年至2023年國內營業單位減少用電量達 405.66 萬度，節電率為 14.18%，預估節省之碳排放量為 2,003公噸 CO2e；除營業單位外，總行大樓節電亦達145.02 萬度，節電率為 19.84%，預估節省之碳排放量為 716公噸CO2e，並於今年獲頒「2024台北市零碳標竿獎」工商產業乙組優等獎、「第6屆國家企業環保獎」非製造業銀級獎等殊榮。

為提升永續發展推動成效，合庫銀行近年也積極落實環境教育，培育員工落實友善環境的生活態度，除了定期發送ESG環境教育文宣及辦理環境教育訓練課程，並透過辦理淨山、淨灘、植樹行動與「合庫永續週」系列活動傳達環境教育理念，引導員工透過具體戶外行動，以及食、衣、住、行、育、樂、綠色購物等各面向落實綠生活行動。此外，在近日更擴大企業影響力，與台北市松山區敦化國民小學跨界合作共同推動環境教育活動，於11月12日舉辦首場主題式校園環境教育活動，結合互動團康遊戲宣導垃圾分類的生活觀念，讓學生在趣味中提升辨識垃圾類別的能力，落實日常資源回收習慣。合庫銀行表示，未來將持續以多元、多方積極推動「淨零綠生活」，一同實踐綠生活行動，邁向2050淨零排放目標。

合庫

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