美商鄧白氏首度推出「財務長名人堂」12公司入選

因應現今財務長角色的多樣化，美商鄧白氏首度在台灣推出「財務長名人堂」，表彰傑出財務長在「數位轉型、企業永續、創新商模、風險管理與企業合規」四大領域的卓越貢獻。此次評選出12位台灣上市櫃公司財務長，分享他們在面對複雜多變的經濟情勢下，如何引領企業轉型升級。

獲選的企業有勝一化工、東哥企業、正瀚生技、遠東新世紀、捷流閥業、全訊科技、台橡、巧新科技工業、喬山健康科技、愛山林建設開發、大井泵浦工業、愛普科技。

當今的財務長扮演「戰略合作夥伴、數位轉型推手、及永續發展倡導者」三個關鍵角色。面對全球市場變動、人工智慧科技發展、商業模式變革等戰，財務長的工作早已超越過去建立財會制度、財務管理、資金運作、稅務規劃、審計合規等傳統職責。新時代的財務長須以全面性方式促進企業決策，與執行長密切合作，幫助公司持續成長。他們同時也帶領數位轉型，運用數據和AI等先進科技強化財務預測與分析。此外，財務長也越來越重視將ESG指標納入財務決策中，顯示對永續發展和道德金融實務的承諾。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示：「在不確定性持續上升的商業環境下，現代財務長比以前身負更多重身份與挑戰。鄧白氏期望藉由財務長名人堂評選，發掘更多財務長們的傑出表現，透過嚴謹的數據分析，入選者除了所任職企業必須具備穩健的經營績效外，更要在其推行的政策或專案計劃有出眾成果。我們希望這些財務長的成功經驗啟發更多財會專業人士，支持台灣企業發展與成長。」

鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲進一步說明，從台灣上市櫃公司中，篩選出2023年營收規模達3,000萬美元以上、近3年內營業額成長、且在鄧白氏獨家指數「永續評比」中表現優良的企業。從中精選出財務韌性高、整體經營穩健、且信用良好之企業財務長，表彰他們對企業成長、創新和永續責任所做出的出眾成就。