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元大銀行海外實體刷卡最高5.2%回饋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
至2024年12月31日止，持元大信用卡就能免費啟動1次轉盤，完成任務每月挑戰加碼最高3%刷卡金回饋。(元大銀行/提供)
至2024年12月31日止，持元大信用卡就能免費啟動1次轉盤，完成任務每月挑戰加碼最高3%刷卡金回饋。(元大銀行/提供)

許多民眾提早開始計畫出國及精打細算信用卡海外消費回饋與各項好康，元大銀行趁勢推出「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3%回饋」活動，持元大信用卡就能免費啟動1次轉盤，完成任務每月挑戰加碼最高新臺幣30,000元刷卡金回饋！

該活動時間至2024月12月31日止，持元大信用卡每人每月可啟動轉盤乙次，完成以下指定任務：一、設定元大信用卡電子帳單及元大銀行臺幣帳戶自動扣繳信用卡費，響應環保愛地球，免手續費也不怕錯過繳費截止日；二、綁定元大銀行LINE個人化服務，筆筆刷卡交易皆可收到通知，即時掌握消費狀況；三、當月新增一筆不限金額一般消費，即可挑戰轉出不限國家海外實體一般消費最高加碼3%刷卡金，最高可享5.2%刷卡金(含原卡片權益海外消費最高2.2%回饋，每月回饋上限新台幣30,000元)。

這次回饋不限國家，無論是到歐洲暑假大採購、日韓賞楓或是美加紐澳過聖誕節，皆享元大銀行提供的海外消費加碼回饋，絕對是國人海外旅遊景點的最佳旅伴，快來和元大一起玩轉世界，轉出超高加碼回饋吧！

為回饋元大卡友，除推出不限國家「玩轉世界 海外實體一般消費最高加碼3%回饋」活動，更推出海外消費多重回饋等多項旅遊專屬優惠，包含日本BicCamera最高享17%折扣、日本GU服飾最高享15%折扣、日本完美行旅遊購物平台最高享20%折扣及指定旅行社等享有現折好康，讓出國旅遊更划算。

信用卡 元大 消費

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