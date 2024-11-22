凱基證券模擬交易賽引熱潮 攜手遠傳電信打造新賽事

台股投資人數10月底創下新高來到1,314萬人，其中年輕投資人占比攀升最為迅速，30歲以下已占17%，凱基證券為幫助投資新手跨出正確理財第一步，今年陸續舉辦多場台股模擬交易競賽，有別於一般交易競賽，凱基證券貼心提供台股交易知識及影音教學，獲得投資人及網路聲量熱烈迴響，陸續迎來郵政業、電信產業、大專院校的詢問與合作，達到協助不同族群的投資新手藉由模擬實戰的方式體驗交易風險及累積投資經驗，得到市場一致好評。

日前凱基證券獲遠傳電信邀請，針對遠傳電信員工舉辦多場實體理財講座，因反應熱烈已將規模擴大至每周一次的線上講座，主題包含台股、海外債、美股等多元題材。凱基證券今年度攜手遠傳電信提供更具創新的數位金融服務，只要透過「遠傳心生活APP」的「基金理財」區，即可串連凱基證券的理財平台，並依用戶不同需求目標進行基金理財與定期定額下單，享有一鍵投資的便捷服務與客製特色。

凱基證券同時與遠傳電信合作舉辦「遠傳x凱基 台股模擬交易競賽」，即日起至11/29受理遠傳電信用戶報名，模擬交易競賽期間為12/4~12/17，並提供遠傳幣、電子禮券等豐富獎項，邀請遠傳電信用戶一同參與，藉由競賽快速累積交易經驗，凱基證券新戶參賽，額外再享有「參加獎」300元超商電子禮券，透過模擬交易起步，幫助投資人穩健迎向富足人生。

此外，凱基證券提供「證券、複委託、財富管理」三合一帳戶開戶理財服務，搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF均適用的定期定額投資組合，且投資門檻最低只要100元，讓投資人更能安心投資。

凱基證券落實「公平待客」的服務理念，模擬交易功能不論是否為凱基客戶，都可以透過凱基證券「隨身e策略」APP的進行投資體驗，更歡迎所有遠傳電信用戶報名參加「遠傳x凱基 台股模擬交易競賽」。