產業戰略論壇27日登場 劉奕成：AI驅動金融創新

隨著AI技術快速崛起，全球金融產業正迎來數位化轉型浪潮。中信金控（2891）科技長劉奕成表示，歷史上每一次通用技術的誕生都帶來了新商業模式與社會轉型，AI作為新一代通用技術，將引領金融業從傳統模式向數位化、智能化加速邁進，為金融業創造前所未有的價值。

經濟日報將於27日舉辦「2024產業戰略高峰論壇-AI催動產業低碳化與智慧化」，探討在AI時代，如何協助產業達成低碳化與智慧化轉型。劉奕成將出席，並以「AI浪潮中金融機構的創新與挑戰」為題發表演講。本論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車、台灣電力公司、元大投信協辦。

劉奕成強調，AI技術應用分層推動了金融業的改變，從客戶服務到內部流程都在逐步引入AI技術。對於內部營運而言，AI協助提升資料分析和風險控管的效率，能加速日常營運中決策；而在客戶服務方面，智能客服和虛擬理財助理，實現了「隨處金融」的願景，讓金融服務無縫嵌入客戶的生活場景中。

在商業模式創新方面，劉奕成指出，金融業應借鑑其他產業的經驗，將技術與客戶需求緊密結合。而中信銀正積極研發並導入創新場景，如理財諮詢、解決防詐等，致力於透過數據驅動的洞察來提升客戶價值。劉奕成表示：「科技與金融的結合，將為客戶帶來更靈活、便捷的服務。」

此外，劉奕成也提出AI推動的「數位金融2.0」概念，認為未來的金融服務將更強調即時性和個性化，以滿足客戶隨時隨地的需求。中信銀目前投入資源在AI模型的優化上，並打造一個低程式碼平台 ，旨在降低技術使用門檻，讓更多業務單位可以應用AI技術，形成「科技軍火庫」，推動銀行在數位化競爭中保持領先地位。

針對金融業界對於AI技術的廣泛應用可能產生的擔憂，劉奕成表示，雖然AI帶來了新挑戰，但中信銀將積極應對轉型中的困難，努力推動AI在金融領域的廣泛應用，以期提升銀行的整體效能，並為客戶創造更大價值。

他呼籲產業共同合作，攜手迎接數位轉型新時代，讓金融服務在即時化與個性化的道路上不斷邁進。