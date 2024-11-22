南山 落實公益奪四獎

金管會保險局昨（21）日舉辦「113年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」，南山人壽、南山產物以具體行動落實公益服務業的精神獲頒四項大獎。南山人壽囊括微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」兩大獎項；南山產物獲微型保險競賽「試辦業務獎」和「試辦業務獎第一名」兩項殊榮。

南山人壽透過創新保險商品、多元化服務，用心服務每一位保戶，以保險專業與溫暖服務守護全台超過660萬個家庭，並深入各地偏鄉關懷弱勢，成為穩定社會的重要力量，陪伴保戶做好準備面對未知風險，勇敢邁開步伐迎接挑戰，讓「未來 有備而來」。

南山人壽積極配合政府政策推動「微型保險」，協助經濟弱勢者擁有基本保障。目前共攜手十個縣市政府及社福機構團體合作，包括屏東、台東、台中、基隆、台南、彰化、新北及金門、馬祖、澎湖等離島地區；保障對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、輕度/中度身心障礙者、領有津貼的中低收長者、特殊境遇家庭及弱勢新住民家庭等。截至今年10月底，南山人壽累計歷年捐贈微型保險保費超過1億1,525萬元，協助近52萬人次的弱勢民眾享有基本保障，卓越的推動成果，獲頒113年微型保險競賽「身心障礙關懷獎」、「業務績優獎」兩項殊榮。

南山產物於2023年8月獲金管會試辦，推出「南山產物微型火災不便費用保險」，為國內首張財產保險的微型保單。這張保單最大特色，是投保對象僅限於全台各縣市之低收入戶與中低收入戶，且投保方式須透過社福慈善團體或縣市政府等代理投保單位，以集體投保方式辦理。若保戶之居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付定額火災不便費用保險金。

同時，南山產物透過南山人壽慈善基金會捐贈保費方式，至今已陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣及台南市等七個縣市合作，讓全台逾三成的低收入與中低收入民眾無須自行負擔保費，就可增添財產保險上的風險防護。