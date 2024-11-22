凱基 微型保險受肯定

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
凱基人壽推動微型保險，獲金管會三獎項肯定，由總經理郭瑜玲（左）代表出席，接受金管會主委彭金隆頒獎。 凱基人壽／提供
凱基人壽推動微型保險，獲金管會三獎項肯定，由總經理郭瑜玲（左）代表出席，接受金管會主委彭金隆頒獎。 凱基人壽／提供

凱基人壽積極響應政府政策，落實普惠金融與公平待客精神，推動微型保險，讓更多弱勢家庭獲得基本保障，將微型保險安全網及有溫度的關懷擴大延伸，推廣成效備受金管會肯定，榮獲微型保險競賽業務績優獎、保險公司組第二名及身心障礙關懷獎等三獎項殊榮肯定。

這三項獎項中，業務績優獎已是連續十年獲獎，身心障礙關懷獎則是連續五年獲獎，由凱基人壽總經理郭瑜玲代表受獎。

郭瑜玲表示，凱基人壽高度重視公司永續經營能力及社會責任，從誠信治理與普惠關懷兩大層面，落實「公平同理，待客如己」的公平待客理念，始終秉持「愛與關懷」以及與社會共好的初心，長期推動微型保險，力求保障金融弱勢族群的財務安全及自身權益，帶來有溫度的保險體驗，無論是一般客戶或是弱勢族群，都能在凱基人壽享有暖心適切、平等無礙的友善服務，實現幸福人生

凱基人壽自2014年起大力推動微型保險，攜手各縣市政府與社福團體三方合作推廣微型保險，受保障人數、保障金額逐年擴大成長，20232年微型保險保費目標達成率251%，以及今年1月至9月保費目標達成率150%，均為業界第一；而2023年身心障礙保費目標達成率548%、今年前九月身心障礙保費目標達成率315%也超額達成。

凱基人壽今年持續與宜蘭縣政府、雲林縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、台南市政府及高雄市政府合作，提供全國逾10萬名低收、中低收及身心障礙者等符合投保條件的弱勢民眾，能夠享有微型保險的基本保障，將有溫度的關懷及協助延伸到更多經濟弱勢家庭，讓安定社會的保障力量持續擴大。

凱基人壽落實母公司凱基金控策略，以ONE KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，提供更完善的保險服務，「在乎你的在乎，幸福你的人生」，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。

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