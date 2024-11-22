開辦虛擬幣業務 須申請核准

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
虛擬資產示意圖。（路透）
虛擬資產示意圖。（路透）

虛擬資產業者注意了。金管會昨（21）日預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將面臨二年以下有期徒刑併科500萬元罰金。

至於目前已經完成洗錢防制法遵聲明的26家VASP業者，金管會也給「過渡條款」，這26家業者得在2025年3月底前，重新向金管會提出申請登記，並在2025年9月底前完成登記，否一樣有刑責。

這與過去規定有兩大差異，一、過去VASP業者是先做業務，再申請；如今得先登記核准，才能做業務，二、過去VASP業者沒完成洗錢防制聲明只有最重1,000萬元罰鍰；如今沒登記獲准就開辦，就得被抓去關，顯示金管會對VASP納管力道加重。

洗錢 資產

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