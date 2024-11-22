合庫金：保守看未來半年房市 明年海外獲利可望提升

合庫金控（5880）昨（21）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。展望房市景氣，合庫銀主管表示，由於資金成本上升、銀行提高貸款利率，加上央行祭出第七波房市管制，房市買方因貸款受限且期待價格修正心態濃厚，不論成屋或預售屋交易皆萎縮，觀望氣氛濃，因此，保守看待未來六個月房市。

對於明年景氣，合庫金則是樂觀看待，強調若通膨無明顯提高，聯準會基調是讓偏高利率回歸到正常水準，明年海外分行整體獲利可望提升，預估降息使企業負擔減輕，且景氣仍活絡，有助歐美及香港分行獲利，柬埔寨分行亦會優於今年，且近兩年提列備抵呆帳的情況應可止血。

儘管聯準會已啟動降息循環，但台美利差仍大，合庫銀前三季SWAP（換匯交易）獲利為92億元，年成長26億元，年增三成，估計全年仍能突破百億元。

合庫金控昨天公布，前三季稅後純益為162.25億元，較去年同期增加8.2%，總資產突破五兆元大關，年成長8.5%。核心子公司合庫銀行純益年增逾一成，每股稅後純益1.04元。

截至10月底，合庫銀房貸餘額7,600億元，年成長18%。合庫主管說，目前首購利率2.478%起，第二屋3.268%起。央行管控不影響首購族，該行房貸客戶以首購為主，因此影響有限。

合庫預估，我國明年經濟成長率約3％；美國為2.2%低於今年，新任總統川普上台對經濟有正有負。中國大陸今年經濟成長率約4.8%、明年4.5%。總結明年趨勢是主要國家貨幣政策將調整，地緣政治衝突仍緊張，川普1月上任後新政對全球金融市場包括股債市、匯市均嚴陣以待。主要國家通膨趨向2%目標，變數在於川普關稅等政策再度產生通膨可能性牽動聯準會降息步調。若通膨無明顯提高，聯準會貨幣政策基調是讓偏高利率回到中性水準。

對於廣大存股族關切明年股利發放政策，合庫金強調，將持續考量當年度獲利狀況、健全經營政策並兼顧股東權益，就可分配盈餘提撥30%至100%分配股利，以穩定發放股利政策為前提。