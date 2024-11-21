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八大公股行庫10月新青安核貸數大減 換這家銀行放款最多

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
10月新青安受理、核貸數分別創下新青安上路15個月來單月次低、第三低紀錄。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
10月新青安受理、核貸數分別創下新青安上路15個月來單月次低、第三低紀錄。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

財政部21日公布新版青年安心成家房貸（新青安）10月統計資料，顯示10月新青安受理、核貸數分別創下新青安上路15個月來單月次低、第三低紀錄，10月核貸金額減至400億元以下，台銀不僅在10月出現少見的單月核貸金額不到百億元，且長期高居的新青安放款最多行庫地位，也在10月讓給土銀

新青安精進措施6月啟動，八大公股行庫從嚴審查，以及央行管控銀行房貸等因素影響下，新青安受理減少、遞延核貸狀況持續，申辦熱度逐步降溫。

長期高居新青安核貸最多的國營行庫台銀，鮮少單月核貸數不到100億元。該行本來一直都是受理、核貸數最多的行庫，10月核貸金額也降到93.28億元，改由土銀掄元。

土銀10月受理新青安申辦戶數為1,369戶，受理金額101.23億元，是唯一單月破百億元的行庫，10月核貸戶數1,319戶，核貸金額96.73億元，均躍升第一。

行庫主管表示，過去台銀因其規模龐大居國銀龍頭，總資產超越6兆元，因此當其他公股行庫承作新青安因觸及《銀行法》72-2限制警戒線，導致房貸放緩下，台銀每月承作新青安的量能並未顯著減少，始終是每月承作最大量的行庫，但可能是持續吸收自其他行庫轉進的新青安申貸量，還是趨近銀行法警戒水準，加上央行控管等，因此10月台銀承作量輸給了不受銀行法72-2條限制的土銀。

台銀 土銀 房貸

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