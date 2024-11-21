輝達財報不夠亮、俄烏戰爭升級拖累股匯雙挫 新台幣匯率帶量貶值

輝達（NVIDIA）財報不夠亮眼，加上俄烏戰爭升級，導致市場避險情緒升溫、美元轉強，國內匯市21日帶量貶值，盤中重貶逾1角，最低跌至32.598元，後在中央銀行與出口商進場拋匯下，貶值金額縮至5.1分，收在32.545元，連兩貶並為一周低點，總成交量為18.955億美元。

匯銀主管指出，地緣政治緊張局勢加劇，加上台股走勢疲軟，拖累匯市帶量走貶，盤中最低貶至32.598元、逼近32.6元，最多貶值1.04角；午後央行與出口商進場拋匯，貶值金額縮至5.1分，以32.545元作收，為一周低點，總成交量也擴大至18.955億美元。據統計，新台幣匯率已連兩日貶值，累計貶值1.25角。

央行統計顯示，美元指數今天轉強、上漲0.19%，非美貨幣升貶互見；其中，日圓與人民幣匯率升值，台灣主要貿易對手國貨幣韓元、星元與新台幣匯率全都下挫。

資料指出，日圓匯率今天強升0.48%、為「最強亞幣」，人民幣匯率也上漲0.03%；相較於韓元匯率貶值0.38%、星元匯率貶值0.19%，新台幣匯率今天僅貶值0.16%，在主要亞幣裡最為抗跌。

匯銀主管指出，儘管輝達財報表現不錯，國際投資人卻認為「不夠好」，導致國內股匯雙跌。台股今天收盤大跌逾百點，新台幣匯率盤中也重貶逾1角，後在美元賣盤進場下，貶值金額砍半、僅5.1分。

展望後市，匯銀主管說，近期國際匯市不確定性變多，除川普當選導致的「川普交易」外，未來美國聯準會貨幣政策路徑是否隨之調整，以及近期的俄烏戰事愈演愈烈、美國企業財報表現等，都將牽動新台幣匯率走勢，預估短期內，新台幣匯率將維持32.2~32.8元偏弱整理。