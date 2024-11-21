出國遇颱風延後回台卻不理賠？ 金管會籲留意理賠範圍
疫後出國潮大爆發，國人投保旅平險卻屢傳理賠爭議，例如出國遇颱風、導致延後回台，旅遊不便險卻不理賠，主因旅程更改保障範圍是「要去的地點」，而非返程。金管會提醒，國人投保時須釐清保障範圍，避免爭議。
據金管會統計，今年前九月15家產險業者承作旅行綜合險及旅遊不便險達355萬件、保費收入15.74億元，各年增63%和82%，顯示疫後出國潮，也帶動國人投保旅平險熱。
保險局副局長陳清源表示，民眾在投保時要特別留意保障範圍或限制，例如旅程更改保險，是保障旅程更改期間而增加的住宿或交通費用。
但曾有案例是，國人去日本玩，卻因為颱風導致飛機停飛，無法回台，國人更改旅程卻無法獲得理賠，主因是：旅程更改保險的理賠條件是「保障要去的地點」，例如要去日本卻無法到達，而非保障返程。
他說，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，國人投保前應詳加瞭解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等，以維護自身權益並避免理賠爭議。
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