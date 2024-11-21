幣商注意！「登記制」11月底上路 未准開業最重關兩年

虛擬資產業者注意了。金管會今天預告修正完成「VASP登記辦法」，提前一個月，在11月底實施上路，換言之，12月起要承作虛擬資產服務的業者，一律得先向金管會申請登記核准，未登記核准就開辦者，將面臨2年以下有期徒刑併科500萬元罰金。

至於目前已經完成洗錢防制法遵聲明的26家VASP業者，金管會也給「過渡條款」，這26家業者得在2025年3月底前，重新向金管會提出申請登記，並在2025年9月底前完成登記，否一樣有刑責。

這與過去規定有兩大差異，一、過去VASP業者是先做業務，再申請；如今得先登記核准，才能做業務，二、過去VASP業者沒完成洗錢防制聲明只有最重1,000萬元罰鍰；如今沒登記獲准就開辦，就得被抓去關，顯示金管會對VASP納管力道加重。

對民眾來說，這26家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，仍屬合法業者，民眾仍可與其往來、做虛擬資產交易、買賣。

證期局主秘尚光琪說，目前取得洗錢防制聲明的26家VASP業者都有公告，11月底實施，改採登記制後，未來登記獲准者，也會做公告。

金管會今天宣布預告修正完成「VASP登記辦法」與「VASP洗防辦法」，提前一個月，在11月底實施上路。「登記制」上路後，VASP業者得全都要向金管會登記獲准，才能提供虛擬資產買賣交易等服務，否得有刑責。

登記制有兩大塊，一、既有26家VASP有過渡條款，准許最晚在2025年9月底前完成登記，二，26家以外的新VASP業者，就得一律向金管會登記獲准，否禁止開業。

依「VASP登記辦法」，虛擬資產業者需按其經營業務類別做區分，包含虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商，分別辦理洗錢防制登記；負責人或實質受益人有消極資格條件，意味著「身家得清白」。

VASP業者每年需制做風險評估報告函報金管會，還得建立內稽內控制度，若未建立或未執行者，金管會可依洗錢防治辦法，處最重1,000萬元罰鍰。