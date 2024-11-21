用保險守護超高齡臺灣 南山人壽、南山產物獲4項大獎肯定

金管會保險局21日舉辦「113年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」，南山人壽、南山產物以具體行動落實公益服務業的精神，共計獲頒4項大獎，南山人壽囊括微型保險競賽「業務績優獎」、「身心障礙關懷獎」兩大獎項；南山產物也獲得微型保險競賽「試辦業務獎」和「試辦業務獎第一名」兩項殊榮。南山人壽及南山產物發揮保險職能，用保險守護超高齡的臺灣，致力創建更美好的未來。

南山人壽積極落實「公益服務業」的精神，並承諾作國人健康的靠山，持續透過創新保險商品、多元化的服務，用心服務每一位保戶，以保險專業與溫暖服務守護全臺超過660萬個家庭，並深入各地偏鄉關懷弱勢，成為穩定社會的重要力量，陪伴保戶做好準備面對未知風險，勇敢邁開步伐迎接挑戰，讓「未來 有備而來」。

南山人壽持續發揮保險核心能力守護弱勢族群，實踐普惠金融，積極配合政府政策推動「微型保險」，協助經濟弱勢者擁有基本保障。目前共攜手10個縣市政府及社福機構團體合作，包括屏東、臺東、臺中、基隆、臺南、彰化、新北，以及金門、馬祖、澎湖等離島地區；保障對象涵蓋低收入戶、中低收入戶、輕度/中度身心障礙者、領有津貼的中低收長者、特殊境遇家庭及弱勢新住民家庭等，協助經濟弱勢民眾建立完善的安全防護網。

截至今年10月底，南山人壽累計歷年捐贈微型保險保費超過新臺幣11,525萬元，協助近52萬人次的弱勢民眾享有基本保障，卓越的推動成果，獲頒113年微型保險競賽「身心障礙關懷獎」、「業務績優獎」兩項殊榮。

為響應金管會積極推動普惠金融政策，促進社會公平與實現包容性，南山產物於2023年８月獲金管會試辦，推出「南山產物微型火災不便費用保險」，為國內首張財產保險的微型保單。這張保單最大特色，是投保對象僅限於全臺各縣市之低收入戶與中低收入戶，且投保方式須透過社福慈善團體或縣市政府等代理投保單位，以集體投保方式辦理。若保戶之居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付定額火災不便費用保險金。

同時，南山產物透過南山人壽慈善基金會捐贈保費方式，至今已陸續與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣及臺南市等七個縣市合作，讓全台逾三成的低收入與中低收入民眾無須自行負擔保費，就可增添財產保險上的風險防護，用行動實踐保險是「公益服務業」的核心價值。

有鑑於火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金，解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，對於理賠之申請，南山產物秉持視客如親的態度，協助受災保戶儘速獲得不便費用保險金之理賠，真正落實保險業急難救助的使命。

南山人壽與南山產物秉持保險業公益服務的使命，積極回應聯合國永續發展目標，致力於消弭不平等及遵循金融服務業公平待客原則，大力推展普惠金融，強化社會安全防護，發揮保險輔助社會安定之功能，攜手為臺灣創建更美好的未來。

南山人壽提醒，消費者投保前應審慎暸解保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。