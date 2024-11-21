國泰人壽、國泰產險 獲金管會保險競賽7大獎肯定

金管會21日舉辦「表揚113年保險業配合政策推動各項業務得獎頒獎典禮」，國泰人壽、國泰產險攜手勇奪七項大獎肯定。

國泰人壽榮獲五項大獎，包括微型保險競賽「保險公司組第一名」、「身心關懷獎」與「衝刺獎」3個獎，並拿下高齡化保險競賽小額終老「友善高齡獎」，及「六大核心及公共建設投資競賽」專案投資組獎等殊榮，肯定國壽關懷協助弱勢族群，以及深耕永續金融領域有成；國泰產險則榮獲兩項大獎，包括微型保險競賽「業務績優獎」及「住宅地震基本保險卓越獎」第三名，守護弱勢族群及民眾住宅安全。

國壽秉持回饋社會的信念，長期致力於推動普惠金融；微型保險開辦至今，累計已承保約136萬人次、承擔保險金額達890億新台幣，為1,500多個家庭提供經濟支援。

國泰人壽資深副總經理吳俊宏表示，「微型保險這條路，無法單憑公司一己之力，還需仰賴地方政府、社福團體的推動，是社會各單位共同努力，才能得到的成果。」未來，將持續擴大微型保險承保對象，傾力照顧更多的經濟弱勢與身心障礙者；同時為因應台灣將於2025年邁入超高齡社會，關注高齡保障需求與健康服務，積極推動小額終老保險，目前已協助逾13萬名長者，擁有基本保障。

為發揮金融本業的力量，延續當前實際作為之外，將進一步關注多元環境永續及改善社會發展項目，透過創造企業內部與社會共好環境的方式，逐步實踐永續承諾，並力挺公共建設計畫，幫助台灣成為影響全球經濟關鍵力量之一。

國泰產險長期與社福團體合作推動微型保險，提供弱勢族群基本的保險保障，至今已服務超過9.4萬名民眾，並持續為弱勢族群提供保障，獲得微型保險競賽「業務績優獎」的肯定；此外，台灣位處地震帶，為讓民眾能夠有基本的地震險保障，國泰產險致力推動住宅地震基本保險保障，今年獲頒「住宅地震基本保險卓越獎第三名」，肯定國泰產險推動政策性保險的努力。

近年來台灣地震頻繁且強度中上，為守護民眾家園，國泰產險加強推動民眾住宅地震險的保障，特別規劃「住家綜合保險──泰安心」，保障範圍包括火災、地震、颱風洪水及水漬險等，涵蓋建築物、裝潢、動產及停放在住家附近的機車，並以重置成本計算理賠，不會扣除折舊，並提供財物損失、身體傷害及法律責任等多項保障，提供民眾住家全方位防護網。