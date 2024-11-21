旅遊潮推升旅綜險業績 金管會籲投保前看清保障範圍

疫後旅遊潮爆發，金管會統計，今年截至9月底止，旅行綜合險及旅遊不便險累計投保件數達355.5萬件，相當每6.6個台灣人即有1人曾投保。為避免理賠爭議，金管會呼籲民眾投保前應詳細了解保障內容、範圍、除外責任及理賠條件。

金管會統計，目前有15家產險公司銷售旅行綜合險或旅遊不便險，今年截至9月底止，旅行綜合險及旅遊不便險累計投保件數達355.5萬件，年增63.25%，簽單保費收入合計新台幣15.74億元，年增82.47%。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會說明，疫後民眾出國旅遊頻繁，民眾規劃旅遊時，可依自身需求購買適足旅行保險保障，以因應旅遊中的相關風險。

陳清源表示，民眾規劃旅遊保險時，除了可選擇最基本的旅行平安險，保障旅遊期間內，因遭受意外傷害事故使身體蒙受傷害而致失能或死亡風險外，亦可搭配傷害醫療費用附加條款，保障受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

陳清源提到，若出國旅遊，可加保海外突發疾病醫療健康險附約，保障在海外因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險；亦可加保旅行不便險，保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險。

其中，旅程更改險提供海外旅行期間，因預定前往地點發生天災所致被保險人更改預定行程而增加的交通或住宿費用。

陳清源表示，先前有民眾赴日旅遊，但因日本恰好有颱風，導致回程班機受影響，民眾更改回程機票時間，但旅程更改險保障的是旅行的「預定前往地點」，此例不符合理賠要件，為避免理賠爭議，呼籲民眾投保前要特別檢視保障內容、範圍、除外責任及理賠條件等。

他指出，現在旅行平安險及旅遊不便險透過網路即可投保，不出門就可以購買出遊保障，建議民眾多加利用。