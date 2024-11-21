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台中銀行攜手僑光科大 舉辦大專校院防詐教育宣導活動

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行、僑光科技大學及台中市政府警察局刑事警察大隊，日前共同舉辦金融防詐宣導活動。台中銀行／提供
台中銀行、僑光科技大學及台中市政府警察局刑事警察大隊，日前共同舉辦金融防詐宣導活動。台中銀行／提供

台中銀（2812）多年來秉持「關懷、信賴、創新」的核心價值，致力於解決高齡化社會風險、公平待客、詐騙防範、消費者保護等議題，近年來，詐騙案件層出不窮，根據內政部警政署調查顯示，詐騙案件對象的年齡越趨下降，尤以年齡18至39歲的年輕族群及學歷以高中職及大專者最多。為提升防詐意識和正向的法律觀念，台中銀行積極響應金管會推行的「防詐先鋒 青春不踩雷」大專校院青年學生防詐教育宣導，與僑光科技大學及台中市政府警察局刑事警察大隊於18日共同舉辦金融防詐宣導活動。

此次活動旨在加強學生對詐騙手法的認識，透過台中銀行分享銀行臨櫃攔阻詐騙的成功經驗，及臺中市政府警察局刑事警察大隊的專業講座和案例解析，培養學生識詐、防詐的能力，讓他們在步入社會之前，能夠有效避免成為詐騙的受害者，或遭利用淪為車手的加害者，更希望同學們能夠把防詐的知能傳播給家人，讓他們的家人也可以免於受詐。

台中銀行表示，隨著詐欺犯罪日益猖獗，年輕人往往因為缺乏防範意識和相關知識，成為詐騙集團的主要目標。透過本次活動，學生們能夠了解各種常見的詐騙手法，如假求職、假網拍、假投資及解除分期付款等，並學會如何提高警覺，辨別可疑的訊息或行為，對於即將踏入職場的年輕人來說，防範詐騙將是他們必須具備的重要能力。

台中銀行去年舉辦「全國368鄉鎮走透透反詐宣導」以及今年4月啟動信託2.0落實「村里辦信託宣導行腳計畫及防詐騙」等活動，深入鄉鎮宣導以提升民眾防詐意識。此次台中銀行與僑光科技大學的產學合作，不僅是對學校學生的防詐教育，也是台中銀行履行企業社會責任的重要舉措之一，並積極配合金管會與警政單位合作，共同打擊詐欺犯罪，守護民眾的財產安全，創造一個更安全的社會環境。

台中銀行 詐騙集團 警察

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