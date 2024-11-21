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台灣人壽、中信產險微保助弱 金管會5大獎肯定

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣人壽與中信產險微保普惠金融超暖心，榮獲金管會5大獎肯定。台灣人壽／提供
台灣人壽與中信產險微保普惠金融超暖心，榮獲金管會5大獎肯定。台灣人壽／提供

普惠金融作為屢獲肯定。中國信託金融控股公司（2891）子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）與旗下子公司中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）長期捐贈微型保險保費，完善經濟弱勢族群基礎保障，今年雙雙榮獲金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）微型保險競賽「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」殊榮；中信產險更首度於「強制汽車責任保險」差異化管理競賽奪冠，刷新最佳成績。

微型保險競賽頒獎典禮21日舉辦，金管會主委彭金隆親自授獎予台灣人壽莊中慶總經理、中信產險林宗輝副總經理，肯定保險公司結合核心本業、響應普惠金融，善盡企業社會責任。莊中慶總經理表示，台灣人壽長期深耕公平待客、落實普惠金融與多元平權，微型保險是以甜甜價保費，提供經濟弱勢民眾獲得基礎的保障，為弱勢撐起安全保護網，讓保險不只是保險，而是有溫度的保障，具體展現We are family品牌精神。

台灣人壽長期投入社會公益，逐年擴大微保照護對象及範圍，2014年起推出業界最齊全的個人型及團體型微型保險商品，連續十年捐贈微型保險保費，保障弱勢族群不因意外讓生活陷入困境，迄今受惠民眾遍及全臺22縣市、逾38萬人次受惠，累積投入保額逾新臺幣（下同）852億元，提供中華民國彩券經銷商權益聯合協進會、嘉義市福安王爺慈善會、中華基督教救助協會、嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會等單位，為身心障礙保戶撐起保險安全網。

中信產險公益作為亦開花結果，2020年起捐贈微型保險保費，至今累計金額達約105萬元、近萬人次受惠，攜手中華啟能基金會、嘉義市福安王爺慈善會助弱扶貧，連續四年榮獲金管會肯定，更推廣使用電子式保險證、落實肇責比例一致性與正確性，健全強制汽車責任保險發展，贏得「強制汽車責任保險」差異化管理競賽冠軍。

台灣人壽與中信產險善盡企業社會責任，發揮保險核心本業；亦透過高齡與弱勢防詐宣傳、降低多元族群數位落差，持續擴大並精進公平待客面向，期望持續卓越客戶體驗，成為客戶最暖心、最推薦的保險公司。

台灣人壽捐贈微保助弱，金管會主委彭金隆（右）授獎予台灣人壽總經理莊中慶。台灣人壽／提供
台灣人壽捐贈微保助弱，金管會主委彭金隆（右）授獎予台灣人壽總經理莊中慶。台灣人壽／提供

台灣人壽保險 微型保險 產險

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