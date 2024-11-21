新安東京海上產險 獲頒「汽車強制險差異化管理」第一名殊榮

由金管會21日舉辦「113年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」，新安東京海上產險在「強制汽車責任保險差異化管理機制」競賽中獲金管會親頒「第一名」殊榮，特別在消費者權益、永續經營及市場紀律等三大衡量指標領先同業，顯見在汽車強制險業務推展上充分落實保障客戶權益與公平待客原則。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，本公司積極配合政策推動強制險業務，尤其從消費者權益出發，注重正確記載承保資料，這是保險業務運作的基礎，同時，精進優化處理重覆投保案件，及追蹤到期未續保的保戶，確保保障不中斷。此外，更致力於損率管控與業務費用撙節，保障保險業務的穩定與可持續性。另一方面，更高度重視追償成效及賠案管理，以提升理賠效率，確保每一位保戶能夠在事故發生後，能快速且公平的獲得賠償。

強制險為我國重要政策性保險，一旦車禍意外事故發生時，可迅速使受害人獲得基本補償，填補多數受害家庭免於短暫的經濟危機，發揮保險穩定社會發展的功能。值得一提的是，新安東京海上產險發揮保險「風險控管」專業職能，長期致力於攜手眾多非營利組織、社福團體，倡議反酒駕及宣導交通安全、扎根強化正確交安觀念。

另外，也關注到社會中各個族群的需求，為確保新住民權益，近期領先業界建置推出「強制險權益多國語系溫馨提醒」網站，內容包含有關強制險「投保、罰則及其他權益溫馨提醒事項」等，提供便捷的資訊服務，幫助來自世界各地的客戶，都能以最熟悉的母語了解自身權益及受到保險保障。

新安東京海上產險秉持「To Be a Good Company」的經營理念，長期致力提供國人「心安且值得信賴」的保障，發揮保險核心職能，配合政策積極推動強制險業務，往後也將持續響應政府推廣各項有利於民的政策，包括強化消費者權益保護、促進多元保險保障、落實公平待客原則，達到永續發展目標 ，為推升保險價值而持續努力。