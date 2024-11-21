快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

俄烏戰爭升溫…烏軍稱俄首發射洲際彈道飛彈 鎖定烏克蘭關鍵基礎設施

新安東京海上產險 獲頒「汽車強制險差異化管理」第一名殊榮

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新安東京海上產險總經理賴麗敏（左）從汽機車強制險推手柯蔡玉瓊女士（右）手中親領榮耀肯定。業者提供
新安東京海上產險總經理賴麗敏（左）從汽機車強制險推手柯蔡玉瓊女士（右）手中親領榮耀肯定。業者提供

由金管會21日舉辦「113年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮」，新安東京海上產險在「強制汽車責任保險差異化管理機制」競賽中獲金管會親頒「第一名」殊榮，特別在消費者權益、永續經營及市場紀律等三大衡量指標領先同業，顯見在汽車強制險業務推展上充分落實保障客戶權益與公平待客原則。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，本公司積極配合政策推動強制險業務，尤其從消費者權益出發，注重正確記載承保資料，這是保險業務運作的基礎，同時，精進優化處理重覆投保案件，及追蹤到期未續保的保戶，確保保障不中斷。此外，更致力於損率管控與業務費用撙節，保障保險業務的穩定與可持續性。另一方面，更高度重視追償成效及賠案管理，以提升理賠效率，確保每一位保戶能夠在事故發生後，能快速且公平的獲得賠償。

強制險為我國重要政策性保險，一旦車禍意外事故發生時，可迅速使受害人獲得基本補償，填補多數受害家庭免於短暫的經濟危機，發揮保險穩定社會發展的功能。值得一提的是，新安東京海上產險發揮保險「風險控管」專業職能，長期致力於攜手眾多非營利組織、社福團體，倡議反酒駕及宣導交通安全、扎根強化正確交安觀念。

另外，也關注到社會中各個族群的需求，為確保新住民權益，近期領先業界建置推出「強制險權益多國語系溫馨提醒」網站，內容包含有關強制險「投保、罰則及其他權益溫馨提醒事項」等，提供便捷的資訊服務，幫助來自世界各地的客戶，都能以最熟悉的母語了解自身權益及受到保險保障。

新安東京海上產險秉持「To Be a Good Company」的經營理念，長期致力提供國人「心安且值得信賴」的保障，發揮保險核心職能，配合政策積極推動強制險業務，往後也將持續響應政府推廣各項有利於民的政策，包括強化消費者權益保護、促進多元保險保障、落實公平待客原則，達到永續發展目標 ，為推升保險價值而持續努力。

保險 東京 產險

延伸閱讀

東京金魚展來台惹議 動保處：符合規範若虐待仍可罰

東京金魚展移師ATT4Fun遭炎上 動保團體籲停辦

嘎琳自費花2萬4赴日當熱血應援團 感動大家團結一心

12強賽／前進東京 觀光署攜華航送日本球迷到台灣觀光

相關新聞

彭金隆指出金融科技發展四大方向 有意催生「金融科技聯盟」

金管會主委彭金隆今日對於金管會助陣金融科技的發展，提出四大方向，他指出，已開始思考能否籌組「金融科技基金」來支援產業發展...

VASP管理辦法提前一個月上路 26家業者明年3月底前向金管會完成申請

VASP管理辦法提前一個月上路，26家業者須在明年3月底前向金管會完成申請。金管會今日宣布，「提供虛擬資產服務之事業或人...

合庫房貸利率行情出爐 非青安首購和二戶利率分別為2.47%、3.268%

合作金庫銀行今日在法說會上揭示其目前的房貸利率行情，其中在配合中央銀行管制政策，和在面臨銀行法第72條之2限制的「以價制...

證交所招募倒數計時 11月22日報名截止

臺灣證券交易所2024年新進人員招募計畫已經進入最後倒數階段，報名截止日期為11月22日（周五），誠摯邀請來自「會計、法...

新青安房貸10月受理不到5千戶 創上路以來次低

財政部今天公布新青安房貸10月統計，受理戶數4599戶，為新青安去年8月上路以來次低水準，月減約18.81%，連續第5個...

信保基金爆職場性騷擾 工會：積極處理無拖延掩蓋

中小企業信用保證基金傳出職場性騷擾疑雲，工會發布聲明澄清，事發後積極與董事長魏明谷處理申訴案，並無拖延掩蓋；同時依照規定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。