VASP管理辦法提前一個月上路 26家業者明年3月底前向金管會完成申請

VASP管理辦法提前一個月上路，26家業者須在明年3月底前向金管會完成申請。金管會今日宣布，「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）將雙雙在11月底上路，以後要登記核准之後才能提供虛擬資產服務，否則的話，若從事就有刑責。

金管會證期局主秘尚光琪指出，現行對VASP業者未取得「洗防聲明」，只有行政罰責，未來不只有刑責，而且現行的26家已有洗防聲明的VASP業者，即使先前已取得洗防聲明，仍要趕在明年3月底之前向金管會重新申請才行。

尚光琪也指出有二個重要的時間關卡，一個是在3月底申請，另一個，則是最晚也要在明年9月底完成登記。

尚光琪指出，對於有通過的業者，會公布在證期局的網站上，但不同之處在於，現是公布已有洗防聲明的業者，明年登記制上路之後，則是會把金管會核准的名單公布在網站上。尚光琪表示，未來若VASP內控未改善，就會以洗防法來開罰，罰鍰在50萬至1千萬元之間。

原本金管會預定在年底公告草案，給業者三個月時間申請，即明年3月底之前，但由於實施日期提前至11月30日，業者也爭取申請期限不要改，仍維持3月底。在業者爭取下，金管會仍維持在3月底完成申請，等於業者在11月底法案上路之後，有4個月時間可向金管會申請。