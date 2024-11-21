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合庫房貸利率行情出爐 非青安首購和二戶利率分別為2.47%、3.268%
合作金庫銀行今日在法說會上揭示其目前的房貸利率行情，其中在配合中央銀行管制政策，和在面臨銀行法第72條之2限制的「以價制量」需求之下，合庫房貸的首購起跳利率為2.47%，第二戶3.268%起跳。
至於對房市看法，合庫指出，由於借款資金成本提高，和央行第七波房市管制，買房因為民眾期待降價和貸款受限，因此，預售屋及成屋的交易量都萎縮，合庫也保守看待未來半年的房市。
合庫也指出，今年1至9月首購撥貸比重占79%，所以非首購房貸利率拉高，對合庫的房貸業務影響有限。合庫也表示，前十月房貸餘額7600億，年增18%，全年成長率預估為9.5%。此外，10月土建融，較9月成長18億元，合庫也表示，另外，合庫也觀察到，建商在央行的成數及動工期限管制之下，一般建築案件已趨保守，並轉向開發都更危老。
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