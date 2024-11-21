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數位金融科技領先 中信金控十度獲 IDC 肯定

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
「2024未來企業大獎」頒獎典禮18日舉辦，中信銀行榮獲「臺灣年度未來企業大獎」，由IDC亞太區研究總監Daphne Chung（右）頒獎，中國信託銀行新加坡分行協理張達基（左）代表受獎。主辦單位／提供
「2024未來企業大獎」頒獎典禮18日舉辦，中信銀行榮獲「臺灣年度未來企業大獎」，由IDC亞太區研究總監Daphne Chung（右）頒獎，中國信託銀行新加坡分行協理張達基（左）代表受獎。主辦單位／提供

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）及台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）以客戶需求為核心，積極整合創新科技，連續十年獲全球知名科技市場情報、數據與顧問諮詢機構IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）肯定，本月18日獲頒「臺灣年度未來企業大獎」（Future Enterprise of the Year, Taiwan）、「臺灣未來資安創新獎」（Best in Future of Trust, Taiwan）兩項大獎，為本屆臺灣金融業獲獎表現最佳之機構。

「2024未來企業大獎」（Future Enterprise Awards 2024）頒獎典禮假新加坡濱海灣金沙酒店舉辦，由中國信託銀行新加坡分行協理張達基出席受獎。主辦單位表示，中信銀行近年以創新架構應對人工智慧（Artificial Intelligence, AI）巨浪，以「科技賦能，推動以人為本的數位轉型」說明中國信託推動數位轉型的具體成效，包含整合內部AI智能科技、數據治理及自動化運算等系統，搭建一座可共用且具即時性之科技整合平臺，共推出超過100項落地應用之金融商品及服務，尤其透過 AI 科技遏止金融犯罪，與警政署合作導入智慧型ATM布建詐騙預警系統，即時監控可疑交易和非法帳戶，有效降低24%的詐騙案件，備受主辦方高度讚譽，勇奪本屆最大獎「臺灣年度未來企業大獎」。

此外，本屆唯一獲獎之臺灣壽險業者台灣人壽則以「專家託管延伸偵測與回應系統」服務，勇奪「臺灣未來資安創新獎」，樹立臺灣保險數位化嶄新里程碑。台灣人壽對齊新版美國國家標準技術研究院網路安全框架（NIST CSF 2.0），設計創新資安管控機制，強化治理、識別、防護、偵測、回應、復原等資安結構。

同時運用人工智能、自動化和威脅關聯等技術分析大量資料，有效提升資安事故偵測與應變速度，整合資安與個資管理，讓台灣人壽成為第一家總公司取得ISO 27001資訊安全及ISO 27701隱私資訊管理國際標準認證之壽險公司，有效保護客戶資料，打造最高級別之保險服務，成效卓著獲評審團認同。

中信銀行 中國信託商業銀行 台灣人壽保險

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