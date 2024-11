數位金融科技領先 中信金控十度獲 IDC 肯定

中國信託金融控股公司(簡稱「中信金控」)旗下子公司中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)及台灣人壽保險公司(簡稱「台灣人壽」)以客戶需求為核心,積極整合創新科技,連續十年獲全球知名科技市場情報、數據與顧問諮詢機構IDC(International Data Corporation,國際數據資訊)肯定,本月18日獲頒「臺灣年度未來企業大獎」(Future Enterprise of the Year, Taiwan)、「臺灣未來資安創新獎」(Best in Future of Trust, Taiwan)兩項大獎,為本屆臺灣金融業獲獎表現最佳之機構。

「2024未來企業大獎」(Future Enterprise Awards 2024)頒獎典禮假新加坡濱海灣金沙酒店舉辦,由中國信託銀行新加坡分行協理張達基出席受獎。主辦單位表示,中信銀行近年以創新架構應對人工智慧(Artificial Intelligence, AI)巨浪,以「科技賦能,推動以人為本的數位轉型」說明中國信託推動數位轉型的具體成效,包含整合內部AI智能科技、數據治理及自動化運算等系統,搭建一座可共用且具即時性之科技整合平臺,共推出超過100項落地應用之金融商品及服務,尤其透過 AI 科技遏止金融犯罪,與警政署合作導入智慧型ATM布建詐騙預警系統,即時監控可疑交易和非法帳戶,有效降低24%的詐騙案件,備受主辦方高度讚譽,勇奪本屆最大獎「臺灣年度未來企業大獎」。

此外,本屆唯一獲獎之臺灣壽險業者台灣人壽則以「專家託管延伸偵測與回應系統」服務,勇奪「臺灣未來資安創新獎」,樹立臺灣保險數位化嶄新里程碑。台灣人壽對齊新版美國國家標準技術研究院網路安全框架(NIST CSF 2.0),設計創新資安管控機制,強化治理、識別、防護、偵測、回應、復原等資安結構。

同時運用人工智能、自動化和威脅關聯等技術分析大量資料,有效提升資安事故偵測與應變速度,整合資安與個資管理,讓台灣人壽成為第一家總公司取得ISO 27001資訊安全及ISO 27701隱私資訊管理國際標準認證之壽險公司,有效保護客戶資料,打造最高級別之保險服務,成效卓著獲評審團認同。