明台產舉辦「企業風險管理研討會」 跟上風險管理趨勢

企業經營所面臨的挑戰與風險隨著時代的演進變得更多樣與複雜，如何在這高度競爭的環境中殺出重圍便成為經營者最關心的項目。明台產物保險公司長期以來皆關注企業風險管理與損害防阻等議題，為了讓企業管理者了解現今世界風險管理的趨勢，特別於21日在台北市財團法人張榮發基金會國際會議中心舉辦「企業風險管理研討會」，並邀請專家於研討會中向與會來賓分享相關案例與經驗做雙向交流。

明台產險商品本部副總經理唐世澤表示，隨著數位化轉型加速，後疫情時代的遠端與混合工作模式讓企業面臨更多網路威脅和更複雜的攻擊場景。同時，資安法規日趨嚴格，企業必須強化資安防護並確保合規管理，因此資安保險已成為現代企業轉嫁風險的關鍵一環。此外，全世界ESG的發展正如火如荼地展開中，更有許多國家強制要求企業提供ESG永續報告書，目的就是讓利害關係人了解公司營運狀況，也同樣能獲得更多投資者的青睞，提高企業合作的機會。

本次研討會以全天之課程方式進行，上午邀請到三井住友海上集團的資安風險專家Andrew Taylor擔任主講人，針對資安保險的發展歷史與未來展望做精闢的說明。下午邀請到安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)黃郁婷會計師擔任主講人，以ESG概況及發展趨勢暨淨零轉型概論為主題，向與會來賓說明相關議題與案例分享。望能夠分享最新趨勢，加強企業於永續議題及風險管理的意識及知識。