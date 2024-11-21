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遠雄人壽獲 TCSA 台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽榮獲「社會共融領袖獎」，由資深副總經理儲蓉（右）代表領獎。遠雄人壽／提供
遠雄人壽榮獲「社會共融領袖獎」，由資深副總經理儲蓉（右）代表領獎。遠雄人壽／提供

由台灣永續能源研究基金會舉辦的「2024台灣企業永續獎」（TCSA）單項績效獎，主要表揚企業在特定永續議題上的績優表現，鼓勵組織深化ESG議題內涵與作為，成為所屬領域的領導者。遠雄人壽（5859）堅守保險核心價值，提供專業和有溫度的保險服務，並積極實踐企業社會責任與永續發展，致力呼應聯合國永續發展目標（SDGs）精神，長期投身於社會參與成果豐碩，獲頒「社會共融領袖獎」。

為推動多元、包容且平等的社會共融，遠雄人壽將保險助人的理念融入企業社會責任裡，以社會價值守護家為核心，發展應對不同人生階段的商品服務，在高齡化、少子化社會下，持續開發及推動高保障壽險與醫療險，扮演風險防護網。「待客如親、同理用心」不只是服務標語，也代表了遠雄人壽的文化信念，所有提供之金融商品與服務皆以維護客戶權益為優先，以公平合理之方式對待每一位金融消費者，並針對弱勢族群、身障族群、高齡長者提供專屬商品與貼心服務，降低因各種社會障礙產生金融接觸落差，彌補因經濟所得不均造成的保障缺口。2023年起連續二年榮獲金管會評核為排名前25%之績優金融機構。

此外，遠雄人壽制定永續發展政策及人權政策，實踐永續管理的責任。為建立一個重視社會共融的供應鏈，明定與符合公司永續經營理念之供應商、承攬商與商業夥伴共同合作。遠雄人壽展現保險業助人力量，從自身做起，集合各地的遠雄人壽志工團，走入社區鄰里回饋社會，持續推動微型保險捐助、陪伴偏鄉學童、提倡國內健康運動發展等。其中連續6年推動「喘口氣·給力」家庭照顧者喘息服務，結合藝文公益，幫助家庭照顧者走出家門、減輕身心負擔，減少家庭悲劇，藉此強化參與民眾的認同，該計畫符合金管會公司治理評鑑文化發展指標，將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，履行對多元的ESG利害關係人的價值承諾。

在永續經營的路上，遠雄人壽持續兼顧保戶、社區、社會福祉，結合員工、保戶、合作夥伴、社會大眾的力量，投入於社區參與、藝術文化、體育發展及金融保險教育等領域，為個人、家庭、社會環境創造健康共好生活。

微型保險 遠雄人壽 金管會

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