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中華金融科技產業促進會：台灣金融科技發展須推進三大基礎工程

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，包括數位時代資料串流、數位身分驗證、金融支付架構轉至Web 2.5，是台灣金融科技發展三大基礎工程必須推進的方向。圖/本報資料照片
中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬表示，包括數位時代資料串流、數位身分驗證、金融支付架構轉至Web 2.5，是台灣金融科技發展三大基礎工程必須推進的方向。圖/本報資料照片

中華金融科技產業促進會和中華經濟研究院今日舉行「法制與時俱進座談會」，理事長楊瑞芬今日在會中致詞時指出，包括數位時代資料串流、數位身分驗證、金融支付架構轉至Web 2.5，是台灣金融科技發展三大基礎工程必須推進的方向。

楊瑞芬指出，數位時代之下的資訊勢必要串流，但沒有好的法規與方式來規範重要資料如何被串流及運用，一定產生問題，所以歐盟的open banking就在努力這個方向，這是第一個重要的基礎工程。

她並指出，數位身份驗證，才能確保不詐騙，這些都科技為主導，並非從金融出發，所以要從金融科技訂出規則，而且要跨業運用，把數位商務的最後一哩路完成。

對於第三個基礎工程，她認為，要用API開放架構這種非中心化的方式而且作到全球共同標準，也是數位經濟的基礎工程。

與會的KPMG安侯企業管理公司副總李祖康指出，近幾年全球的金融科技投資少很多，和地緣政治和疫情的影響都有關，尤其跨洲域的投資少很多，若以亞太區來看，2024年上半年的亞太金融科技公司亦僅完成36億美元的投資，僅437筆。

但李祖康也表示，儘管投資冷，議題卻持續發燒，像資產代幣化、虛擬貨幣的問題也更為全球熱議，近一年來還有一個議題重點，為傳統金融與去中心化的金融融合，另外 還有反詐欺的議題更受重視。他指出，監管科技很難跨國複製，因每個國家制度不一樣，他也認為，輕量沙盒的確有改善傳統金融和金融科技的融合，但是合規成本的落差，會阻礙傳統金融業和新金融科技業者合作的程度，不見得用合作而是用併購的方式。此外，也有面臨人才培訓的問題須改善。

金融科技

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