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凱基證券奪卓越客服獎「客戶體驗、整合行銷」兩大獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣客服中心發展協會2024年度「CSEA卓越客服大獎」年度評比揭曉，凱基證券奪下公司類「最佳客戶體驗企業」、「最佳整合行銷企業」兩項大獎，為今年證券業唯一獲得該項大獎的企業。

凱基證券以精采影音及多元豐富的行銷內容奪下「最佳整合行銷企業」獎，數據暨整合行銷部主管蔡莉庭表示，團隊推廣金融教育不遺餘力，將財經專業透過淺顯易懂的白話分享給投資人，創造出有價值內容。

例如「凱基股股漲」節目由凱基投顧專家團隊製作經營，提供大盤走勢解析、產業分析與熱門個股追蹤三大特色，分析出高含金量投資機會，每日晚上九點於凱基投顧YouTube頻道播出，讓投資人可以為明日台股開盤做好準備。

「財經要雯」節目則於凱基證券樂活投資人YouTube影音及Podcast聲音雙平台播出，邀請各領域專家從不同投資族群的理財需求出發，解析投資人關注的熱門生活財經時事，接合上班族、通勤族、年輕族群受眾的碎片化時間，輕鬆掌握投資重點。

此外，凱基證券結合多項金融科技建置「e站式智能投資全旅程」服務平台，是本次獲頒「最佳客戶體驗企業」獎的勝出關鍵。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶指出，為滿足不同類型投資人需求，凱基證券讓投資新手從「隨身e策略」APP訪客體驗、簡便的數位開戶、智慧eKYC快速判斷交易額度、完善的線上電子交易工具到社群軟體提供即時市場趨勢、量化策略的AI選股推薦，整體優化客戶的投資全旅程，投資過程更加順暢且輕鬆簡便。

同時，積極升級客戶溝通互動平台、客戶服務與申訴管道，以提升服務品質與客戶滿意度，期望能夠與客戶攜手並進，共創富足人生。

凱基投顧 凱基證

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