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彭金隆指出金融科技發展四大方向 有意催生「金融科技聯盟」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆指出金融科技發展四大方向，繼永續先行者聯盟後有意催生「金融科技聯盟」。圖/本報資料照片
金管會主委彭金隆指出金融科技發展四大方向，繼永續先行者聯盟後有意催生「金融科技聯盟」。圖/本報資料照片

金管會主委彭金隆今日對於金管會助陣金融科技的發展，提出四大方向，他指出，已開始思考能否籌組「金融科技基金」來支援產業發展。他更進一步說，繼六大金控成立「永續先行者聯盟」之後，金管會也期待在金融科技領域也建立這樣的聯盟，讓金融業扮演金融科技更為積極的角色。

彭金隆今日是在出席由中華金融科技產業促進會和中華經濟研究院合辦的「法制與時俱進座談會」致詞時，提出未來努力的四大方向，包括：

1、金管會將加大和科技業者的對話協助和輔導。

2、金管會將持續鼓勵新創業者，彭金隆指出，他去了三次fintech space，逐一和廠商對話，能解決的馬上解決，因此接下來會更密集進行周期性對話，找出更多重要促進發展的方法。台灣的限制在於市場有限，即使市場第一，也不見得生存沒問題，因此鼓勵金融科技業者把企圖心放向全世界，未來也會持續推動很多政策，促進金融業和金融科技業者合作。金管會到各公會做政策說明，用放寬的試辦辦法來用二者合作帶來更多業務創新。彭金隆也強調，這次試辦放寬是大幅的：「原則上未被法律禁止，都可試辦！」

3、讓金融機構採用先進的技術，彭金隆舉例，例如RWA（風險加權資產）的試驗來落地，並開放銀行進行虛擬資產保管的業務，另外，也會作很多努力鼓勵金融業更多創新，開始思考，能否籌組「金融科技基金」來支援產業發展，他期待各方資源加入，來籌組聯盟，以永續先行者聯盟的概念，金融業如何更扮演金融科技的積極角色。

4、金管會成立的法規調適平台的科技創新組，將更快速回應需求，彭金隆也再強調，將進而擴大fintech space範圍，致力擴大用外部資源，例如櫃買及創投，來加大對金融科技新創的支持

彭金隆在接任金管會主委前，在政大保險科技實驗室當執行長，他形容現在出任主委之後，看金融科技發展比起過去當學者時：「如同坐在車子看外面，景象不一樣。」

他也重申，金管會作為輔導與支持業者的角色：「只要涉及金融特許業務，就一定要取得特許資格才能投入活動！」他也再強調，不論fintech（金融科技），或 techfin（科技金融），這二種都有很大的合作空間：「金融業遲早是科技業，無法迴避也無法阻擋！」

他也強調，未來在該方向上，有很多基礎工程要作，數位化、科技化、 加強體驗，及加強效益和安全性，都是未來推動的重要方向，金融業也勢必朝數位化科技化來作。彭金隆亦指出，這七年來雖然金融科技的市場進步有限，但比七年前，銀行、保險、證券的數位化已有很多不同，例如，手機就能取得銀行服務、線上買旅平險。

金管會 金融業 金融科技

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