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證交所招募倒數計時 11月22日報名截止

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所招募倒數計時，11月22日報名截止。（臺灣證券交易所/提供）
證交所招募倒數計時，11月22日報名截止。（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所2024年新進人員招募計畫已經進入最後倒數階段，報名截止日期為11月22日（周五），誠摯邀請來自「會計、法律、商管、資訊、機電」等領域的優秀人才加入，攜手推動台灣資本市場的永續發展與數位創新。

這次招募職位涵蓋五大領域，包括會計人員、法務人員、財金人員（交易制度、券商服務與業務規劃）、資訊人員（應用系統開發、資通安全、系統與網路管理、系統操作與程式開發）以及機電管理人員等職位。證交所期待吸引具備專業知識與創新思維的人才，進一步強化證交所的核心競爭力，壯大臺灣資本市場價值。

證交所作為台灣資本市場的推動者，除致力於提升臺灣金融市場的競爭力與國際地位，持續優化市場運作效率與透明度外，也以人與心為本，營造互信互重、平權友善的工作職場；此外，為促進員工及眷屬情誼，定期舉辦慶生會及親子運動會等活動，更在活動中融入永續與公益的理念，以實際行動履行對環境與社會責任的承諾，實踐同仁工作與生活平衡的暖心職場。

證交所新進人員招募甄選報名至11月22日（星期五），熱情邀請菁英人才抓住最後機，一起加入證交所、一同耕耘資本市場！詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20241214

證交所 資本市場

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