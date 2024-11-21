新青安房貸10月受理不到5千戶 創上路以來次低

財政部今天公布新青安房貸10月統計，受理戶數4599戶，為新青安去年8月上路以來次低水準，月減約18.81%，連續第5個月落入月減局面，主因公股行庫持續消化已核貸案件，加上新青安假性需求漸漸消退所致。

財政部國庫署今天公布新青年安心成家貸款統計，10月受理戶數4599戶，金額新台幣367.34億元，其中戶數不到5000戶，為新青安去年8月上路以來次低水準、僅次於今年春節期間2月的4003戶，且是自今年6月以來，連續5個月落入月減局面。

10月撥貸戶數方面，則有4682戶，金額370.47億元，雙呈月減格局。

檢視各行庫10月承作新青安情形，以受理戶數而言，土地銀行1369戶居冠，台灣銀行1118戶居第2，但其餘6間公股銀均不到1000戶，其中兆豐銀、彰銀10月受理戶數更是僅有100多戶。若以10月撥貸戶數觀察，同樣僅台銀、土銀超過1000戶。

行庫主管分析，10月新青安房貸受理、撥貸戶數均呈月減，主要還是跟風險控管有關，因為依銀行法第72條之2規定設算的比率處於偏高水位有關，已核未撥案件仍待消化。另外，政府為杜絕轉租、人頭戶等濫用新青安的情形，銀行加強貸前、貸後管理，確實也有讓新青安假性需求逐漸退散。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以27%、28%為警戒區。