元富證響應證交所「5D反詐行動」 舞力全開攜民眾打詐

新光金控旗下元富證券響應臺灣證券交易所「五Ｄ反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，亦為提升全民識詐能力及阻斷詐騙訊息，由董事長陳俊宏、總經理張清發率領公司一級主管拍攝宣導影片，更串聯全台分公司製作43部短片接力傳唱，透過「愛錢的騙子」耳熟能詳的曲調，讓防詐意識遍布全台深植人心。此外，證交所日前公布113年證券商反詐騙評鑑結果，元富證券榮獲證券商反詐騙評鑑-傑出獎。

元富證券董事長陳俊宏表示，現今社會詐騙猖獗，手法日新月異，稍一不慎，投資人可能落入歹徒陷阱遭人詐騙，不僅造成個人財產之損失，可能連帶影響家庭的和樂、社會的安定。元富證券體認防詐阻詐的重要性，為善盡社會責任，故積極響應交易所「五Ｄ反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，由總公司串連全省分公司共同推動宣導5Ｄ反詐口訣「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，並提醒民眾反詐3步驟「保持冷靜、小心求證、立即報警」，希望藉由不斷的宣導，讓投資人提高警覺避免受騙。

元富證券總經理張清發進一步指出，元富證券為保護投資人的財產，向來積極防詐不遺餘力。除成立反詐專責單位，執行跨部門反詐的推動與整合，提升反詐運作機制；並設置反詐騙專線，指派專人接聽，協助解決投資人詐騙疑慮；另於總機建置反詐騙宣導語音，時刻提醒投資人警覺詐騙；，藉由第一線人員向客戶宣導反詐意識。元富證券從「識詐、堵詐、阻詐」三面向執行防詐措施，協助投資人認識詐騙手法，提升防詐意識，守衛客戶財產安全。