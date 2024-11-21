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元大金實踐ESG 獲TCSA台灣企業永續八大獎項

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大金控集團囊括第17屆TCSA單項績效獎八項頒獎。圖/元大金控提供
元大金控集團囊括第17屆TCSA單項績效獎八項頒獎。圖/元大金控提供

元大金控（2885）致力永續願景，與旗下子公司元大證券、元大銀行、元大投信榮獲第17屆TCSA單項績效獎八大獎項。

為響應《巴黎氣候協議》，落實SBTi及企業碳管理，元大金控制定內部碳價，以實際行動響應淨零碳排，今年獲「氣候領袖獎」，也是第三度獲此殊榮。

元大金控暨元大文教基金會旗艦活動「Dream Big元大公益圓夢計畫」自2016年發起，已攜手52個團體實踐夢想，逾7,000人次的元大志工參與，總服務場次超過320場，在發揮金融專業同時，將愛的力量加乘，成為最夯的圓夢公益服務平台，獲頒「社會共融領袖獎」。

元大證券透過業務戰力招訓、金融專業精進與績效管理落實等機制，打造完善教育訓練與人才發展藍圖，榮獲「人才發展領袖獎」。

「投資先生APP」為國內證券業首家通過英國標準協會(BSI)ISO 14067碳足跡驗證的APP，減少紙本及實體服務的碳排放，整合ESG選股指標供客戶投資決策參考，榮獲「創新成長領袖獎」。

在企業資安威脅與常態性資安衝擊下，元大證券作為國內證券商龍頭，挹注資源強化資訊安全防護，保護公司資訊資產及客戶資料，獲本屆「資訊安全領袖獎」。

元大銀行以全台第一個零碳APP「綠色行動銀行」服務摘下「創新成長領袖獎」；鑽金碳吉碳帳戶讓使用者透過數位金融來實踐減碳行動，攜手同樣有環保意識的企業，打造減碳生態圈商業模式，元大銀行希望藉由在生活轉型策略目標上的作為，能夠喚起更多人的環保意識，期待客戶透過「鑽金碳吉碳帳戶」，共同邁向綠色金融新時代。

元大投信則獲「創意溝通領袖獎」及「創新成長領袖獎」。

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