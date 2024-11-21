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凱基證券防詐有成！榮獲證交所「反詐騙評鑑」傑出獎

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

證交所首度舉辦證券商「反詐騙評鑑活動」結果揭曉，由凱基證券榮獲「傑出獎」表揚落實推動反詐騙成果，該獎項透過「反詐騙組織管理與成效」、「反詐騙宣導活動及教育訓練」、「反詐騙客戶關懷措施」及「反詐騙資訊揭露」等四大面向進行相關質化及量化指標評比，肯定凱基證券將防詐作業融入日常營運，確實保障客戶權益及強化投資人防詐意識。　

凱基證券對於反詐騙不遺餘力，領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」並制定防詐通報內部政策及管裡框架，確保能有效防範詐騙行為並建立完善的管理循環，而防範投資詐騙行動方案當中，於客戶投資過程即時阻止詐騙無疑是相當重要的一環，例如凱基證券曾獲高雄市警局來函表揚分公司營業員，機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷提問成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功。

為強化金融投資風險及防詐意識，凱基證券於官網建置「反詐騙行動站」，提供客戶最新防詐情報、遇詐騙處理程序及報案或諮詢管道，客戶可撥打「凱基證券反詐騙諮詢專線」或寄送郵件至指定電子信箱，由專人協助處理。凱基證券亦於官網首頁設置彈出式提醒訊息及輪播橫幅廣告，以顯著的方式提醒客戶留意詐騙風險。此外，凱基證券積極與主管機關合作，與警政署一同推出防詐宣導影片於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道上架，用淺顯易懂方式介紹常見詐欺手法，提醒投資人保護自己的權益和財產安全，並由凱基證券副董事長糜以雍親自擔任講師，前往警政署分享常見的投資詐騙案例，提醒投資人在接收各式訊息之前都應更加謹慎小心。

凱基證券本次榮獲證交所「反詐騙評鑑」傑出獎，將持續加強反詐騙宣導、強化反詐騙資訊揭露，期能充分發揮證券商第一線之職能，協助投資人增強反詐騙意識，同時秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，不斷追求超越金融消費者的期待，打造一個安全友善的金融交易環境，與投資人攜手邁向富足人生。

凱基證 詐騙

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