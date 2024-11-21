富邦證券獲台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」殊榮 連兩年獲獎

富邦證券長期推動數位創新應用，20日在財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦的「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎」中，獲得「創新成長領袖獎」殊榮。這不僅是富邦證券連續兩年獲得此獎項肯定，也是繼10月獲得「2024財訊金融獎」之「智能創新應用獎—證券類金質獎」、《工商時報》數位金融獎之「數位創新獎：優質獎」後再獲肯定，凸顯富邦證券數位轉型成效卓著，展現出數位創新應用的堅強實力。

為實現以AI驅動的數位創新，富邦證券為業界首家完成資料治理的券商，以資料治理為基礎推動「Data as a Service (數據即服務)」，根據客戶屬性、接觸通路、產品交易等特徵，透過數位軌跡，探索客戶需求與產品偏好，為發展AI應用服務奠定良好的基礎。在數據基礎之上，富邦證券結合AI模型演算運用，推出業界首創、為客戶量身訂製的「超級個人化服務(Hyper Personalization Service)」，可以在適當的時間對相關的客戶，提供對客戶部位攸關重要的資訊，以利投資人進行必要的處理。

為提供客戶於投資旅程中更細緻化的服務，富邦證券積極從開戶、下單平台、資訊傳遞等各個客戶接觸點進行數位轉型，期望能簡化客戶繁瑣流程，提供便捷的交易與服務平台。此外，富邦證券藉由多媒體平台提供自製理財知識影音教學節目、降低投資門檻等方式，協助投資人增強理財觀念及金融風險抵抗力，實踐普惠金融。