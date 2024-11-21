企業永續獎 第一金大豐收

台灣永續能源研究基金會評選2024年台灣企業永續獎揭曉，第一金控（2892）發揮金融中介者影響力，攜手客戶、供應商及社會大眾共同打造永續金融生態圈，連同子公司第一銀行共囊括《職場福祉領袖獎》、《氣候領袖獎》、《人才發展領袖獎》、《社會共融領袖獎》及《創新成長領袖獎》五項大獎，昨（20）日由第一金控總經理方螢基和第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

為朝2050年淨零排放路徑邁進，第一金控於今年6月經科學基礎減量目標倡議正式審核通過SBT減碳目標，訂定2035年範疇一、二碳排量相較基準年（2022年）減量63％，並以自身營運據點取得綠建築認證，減少設備能耗，建置屋頂太陽能發電系統，結合採購綠電轉供，讓銀行的電力使用結構轉向低碳化，逐步邁向零碳分行，2023年碳排量相較基準年已減少2,051公噸，減幅約10.9％。

第一金更打造業界首創結合地理資訊系統定位與資料數據應用「ESG永續應用地圖查詢平台」，整合環境部、農業部等公開資訊，分「綠色生活」、「自然環境」及「氣候變遷」三大主題專區，協助使用者掌握災害風險潛勢與環境敏感區資訊，並提出永續環境方案，讓ESG決策或風險管理更具效率，迄今已四度榮獲「氣候領袖獎」。

此外，第一金深耕數位原生代市場，尤其以數位帳戶iLEO副品牌推廣「簡單、快速、創新、最懂你」的核心價值，全程自主打造數位專屬行動銀行，以最小可行性產品（MVP）理念持續創新，推出滑滑轉帳、小粉獅實驗室及金山財神等業界首創功能。另推出「安全管家」智慧提醒潛在詐騙風險。

iLEO憑藉強大的數位創新能力，在App Store與Google Play上長期保持4.8分高評分，成為台灣銀行業App評分領先者，已連續五年榮獲「創新成長領袖獎」。第一金控ESG展現卓越績效，不僅獲納入DJSI、MSCI及FTSE三大國際永續指數，也是唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」金融業。