企業永續獎 玉山金四個獎項搶眼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲TCSA台灣企業永續獎四項大獎，由外交部常務次長陳立國（左）頒獎，玉山金控永續長張綸宇（右）代表領獎。 玉山金控／提供
玉山金控榮獲TCSA台灣企業永續獎四項大獎，由外交部常務次長陳立國（左）頒獎，玉山金控永續長張綸宇（右）代表領獎。 玉山金控／提供

2024「TCSA台灣企業永續獎」於昨（20）日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）獲頒人才發展領袖獎、創意溝通領袖獎、職場福祉領袖獎、氣候領袖獎，總計四個獎項，創下亮眼成績。

「TCSA台灣企業永續獎」由永續能源研究基金會（TAISE）自2007年舉辦，依據環境永續（E）、社會公益（S）與公司治理（G）三面向遴選企業在永續表現的標竿作為，鼓勵企業及各組織投入永續發展工作，並提供更多組織和社會學習效法。

玉山金控及玉山銀行長期致力於人才培育、打造永續人才供應鏈，自1992年成立以來就以企業社會責任及永續發展為目標，2022年率先金融同業設立永續長，統籌玉山ESG永續工程，更已成立永續隊形，於主要部門設置永續專責單位，搭配永續相關單位全面推動業務與永續結合。

此外，設定短、中、長期培育目標，以人才培育、員工照顧、友善職場為永續人才發展重心，除了將永續融入階層式教育訓練，也透過「永續金融管理師培育班」培育永續金融人才。

玉山持續發揮金融正向影響力，自2014年啟動「玉山瓦拉米計畫」，與政府、在地社區及NGO合作，十年來不僅協助在地農友轉作18公頃有機田，也帶動當地文化傳承、生態復育等多重正向改變；2021年起連續四年舉辦「ESG永續倡議行動」，邀請企業夥伴共同對永續發展許下承諾，對氣候變遷展開具體行動；透過整合超過20家淨零專家顧問打造的「永續轉型平台」，提供企業客製化轉型方案。

玉山金並且擔任「永續金融先行者聯盟」聯盟主席以及淨零推動工作平台「政策與指引組」召集人，協助統籌訂定金融業財務碳盤查及目標設定指引，加速金融業永續轉型。獲獎是榮譽更是責任，玉山將在永續發展的道路上堅定前行，持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的三座大山，攜手志同道合夥伴壯大台灣永續競爭力，共同邁向永續共好未來。

玉山金控 金融業

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