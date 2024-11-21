企業永續獎 國泰金拿下六項殊榮

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控旗下四大子公司共獲第17屆TCSA台灣企業永續獎六項大獎，在「創新成長」、「資訊安全」、「人才發展」等領域備受肯定。 國泰金控／提供
國泰金控旗下四大子公司共獲第17屆TCSA台灣企業永續獎六項大獎，在「創新成長」、「資訊安全」、「人才發展」等領域備受肯定。 國泰金控／提供

2024第17屆TCSA台灣企業永續獎昨（20）日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券獲頒六項永續單項績效領袖獎，在「創新成長」、「資訊安全」、「人才發展」等領域備受肯定，顯見國泰落實金融先行者的承諾，將永續精神融入營運與各項服務，從環境、社會及公司治理層面發揮正向影響力，邁向2050淨零願景。

國壽以投資、營運、科技三維度建立綠色生態圈，發揮綠色金融影響力指標關鍵，榮獲「氣候領袖獎」。在公司營運上，透過全面性導入綠電達到營運碳排減量目的，將再生能源使用與營運碳排放量等指標，納入高階主管年度KPI。國壽落實國泰「綠色與數位雙軌轉型」策略，將商辦租賃轉型為「綠色租賃方案」，推出「hub新型態辦公服務」，結合「Green as a Service國泰碳管理平台」，亦積極參與國際倡議組織/活動與企業進行氣候議合、遵循國際氣候與自然相關倡議等。

國泰世華銀行本屆拿下「資訊安全領袖獎」、「人才發展領袖獎」肯定。在資安層面，國泰世華訂定「資安永續策略發展藍圖」，涵蓋資安管理、技術防護、系統平台安全等八大面向，近年來更持續精進資安管控措施，如零信任架構設計、資訊服務供應商管理、雲端治理框架規劃、資安治理成熟度、投保資安險及各項實兵演練等作為，並已通過ISO 27001等多項國際標準認證。

國泰產險榮獲「創新成長領袖獎」，以「奠基科技基礎」、「人機協作」、「異業生態圈」、「客戶體驗」為重心，建構數位轉型策略藍圖。在保險銷售方面，國泰產險應用AI技術打造商業險的「頭家諮詢室」，根據每位客戶的需求及風險情況，智能推薦適合的保險方案。

國泰證券以「全方位數位券商」為目標，五度榮獲「創新成長領袖獎」，憑藉強化資訊安全韌性，首度拿下「資訊安全領袖獎」肯定。

國泰世華 產險 資安

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