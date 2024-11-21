企業永續獎 富邦金奪12項績效獎

富邦金控（2881）及子公司榮獲「2024台灣企業永續獎-單項績效獎」12項獎項，金控、人壽及銀行獲「資訊安全領袖獎」；富邦金、富邦人壽獲「人才發展領袖獎」；富邦人壽、北富銀獲「職場福祉領袖獎」；富邦金獲「創意溝通領袖獎」、富邦人壽獲「社會共融領袖獎」、北富銀獲「高齡友善領袖獎」、富邦產險獲「氣候領袖獎」、富邦證券獲「創新成長領袖獎」。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金深耕永續經營多年，成果有目共睹，攜手子公司共建強韌資安防護網，連三年榮獲「資訊安全領袖獎」，也致力打造友善共融職場環境，實現人才永續發展，並重視社會共融與高齡友善議題。今年富邦金與子公司共計榮獲「台灣企業永續獎」12個單項績效獎，為金融業中獲獎最多的企業。

富邦金重視資訊安全，連三年獲「資訊安全領袖獎」；以「減碳加樹前進」為主題，將跑步與永續結合，與賽事主辦方及跑者溝通減碳理念，連三年獲「創意溝通獎」；積極營造人才永續的職場環境，打造和諧友善的職場，獲「人才發展領袖獎」。

富邦人壽落實公平待客精神，獲「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」。持續強化資安韌性，建構完善的風險管理機制等，獲「資訊安全領袖獎」。聚焦永續環境、健康生活、公平社會及永續城鄉四大面向，獲「社會共融領袖獎」。

北富銀在董事會中設立資安背景的獨董並建立各層級溝通機制，獲「資訊安全領袖獎」。依員工不同人生階段需求，提供全方位身心照護及優於法規的福利，獲「職場福祉領袖獎」；連三年支持「銀響力新聞獎」，與馬偕醫院合作開發「富足人生」桌遊，協助長者建立正確理財和防護意識，獲「高齡友善領袖獎」。

富邦產率業界之先提出「2050淨零承保」，獲「氣候領袖獎」。富邦證推出業界首創、為客戶量身訂製的「超級個人化服務」，獲「創新成長領袖獎」。