企業永續獎 富邦金奪12項績效獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控及子公司勇奪「台灣企業永續獎-單項績效獎」12項獎項，為金融業中獲獎最多的企業，顯見富邦金控及子公司齊心企業永續發展之成果備受肯定。 富邦金控／提供
富邦金控及子公司勇奪「台灣企業永續獎-單項績效獎」12項獎項，為金融業中獲獎最多的企業，顯見富邦金控及子公司齊心企業永續發展之成果備受肯定。 富邦金控／提供

富邦金控（2881）及子公司榮獲「2024台灣企業永續獎-單項績效獎」12項獎項，金控、人壽及銀行獲「資訊安全領袖獎」；富邦金、富邦人壽獲「人才發展領袖獎」；富邦人壽、北富銀獲「職場福祉領袖獎」；富邦金獲「創意溝通領袖獎」、富邦人壽獲「社會共融領袖獎」、北富銀獲「高齡友善領袖獎」、富邦產險獲「氣候領袖獎」、富邦證券獲「創新成長領袖獎」。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金深耕永續經營多年，成果有目共睹，攜手子公司共建強韌資安防護網，連三年榮獲「資訊安全領袖獎」，也致力打造友善共融職場環境，實現人才永續發展，並重視社會共融與高齡友善議題。今年富邦金與子公司共計榮獲「台灣企業永續獎」12個單項績效獎，為金融業中獲獎最多的企業。

富邦金重視資訊安全，連三年獲「資訊安全領袖獎」；以「減碳加樹前進」為主題，將跑步與永續結合，與賽事主辦方及跑者溝通減碳理念，連三年獲「創意溝通獎」；積極營造人才永續的職場環境，打造和諧友善的職場，獲「人才發展領袖獎」。

富邦人壽落實公平待客精神，獲「人才發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」。持續強化資安韌性，建構完善的風險管理機制等，獲「資訊安全領袖獎」。聚焦永續環境、健康生活、公平社會及永續城鄉四大面向，獲「社會共融領袖獎」。

北富銀在董事會中設立資安背景的獨董並建立各層級溝通機制，獲「資訊安全領袖獎」。依員工不同人生階段需求，提供全方位身心照護及優於法規的福利，獲「職場福祉領袖獎」；連三年支持「銀響力新聞獎」，與馬偕醫院合作開發「富足人生」桌遊，協助長者建立正確理財和防護意識，獲「高齡友善領袖獎」。

富邦產率業界之先提出「2050淨零承保」，獲「氣候領袖獎」。富邦證推出業界首創、為客戶量身訂製的「超級個人化服務」，獲「創新成長領袖獎」。

富邦人壽 富邦金控 職場

延伸閱讀

元大金市值超車玉山金！謝金河公布「關鍵數字」：會持續領先

最牛一輪／富邦金犀利 元大43俏

富邦金ESG績優 連15年獲國際肯定

大砍員工加班費、獎金？ 資安署人事預算編列明年少千萬

相關新聞

企業永續獎 第一金大豐收

台灣永續能源研究基金會評選2024年台灣企業永續獎揭曉，第一金控發揮金融中介者影響力，攜手客戶、供應商及社會大眾共同打造...

第一金年終約八個月 公股銀前段班

視員工為重要資產的第一金控，自2018年即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，宣示以零災害、零事故為最高目標...

企業永續獎 富邦金奪12項績效獎

富邦金控及子公司榮獲「2024台灣企業永續獎-單項績效獎」12項獎項，金控、人壽及銀行獲「資訊安全領袖獎」；富邦金、富邦...

企業永續獎 國泰金拿下六項殊榮

2024第17屆TCSA台灣企業永續獎昨（20）日舉行頒獎典禮，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券獲...

企業永續獎 中信金八項大獎到手

中信金控積極落實ESG永續作為，一舉奪得「2024台灣企業永續獎」單項績效獎八大獎項，包括「氣候領袖獎」、「人才發展領袖...

企業永續獎 玉山金四個獎項搶眼

2024「TCSA台灣企業永續獎」於昨（20）日舉行頒獎典禮，玉山金控獲頒人才發展領袖獎、創意溝通領袖獎、職場福祉領袖獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。