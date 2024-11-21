企業永續獎 中信金八項大獎到手

中信金控（2891）積極落實ESG永續作為，一舉奪得「2024台灣企業永續獎」單項績效獎八大獎項，包括「氣候領袖獎」、「人才發展領袖獎」，旗下子公司中信銀行首度贏得「循環經濟領袖獎」殊榮並拿下「社會共融領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」，台灣人壽榮獲「資訊安全領袖獎」且首度獲「職場福祉領袖獎」，顯示中國信託致力永續發展備受肯定。

財團法人台灣永續能源研究基金會昨（20）日舉辦「2024台灣企業永續獎」單項績效獎頒獎典禮，中國信託銀行資安長、副總吳佑文及台灣人壽資安長、副總詹中傑代表領獎。

中信銀行則自2017年成立專責團隊深耕離岸風電專案融資，領先同業為唯一擔任五大離岸風電案場之開發商本國財務顧問，累積主辦聯貸金額逾新台幣4,100億元、裝置容量逾3,100百萬瓦（MW），其中包含台灣及亞太區域迄今最大規模的海龍離岸風電專案融資，榮獲「氣候領袖獎」。

因應以數位科技推動金融業綠色轉型，中信銀行優化數位支付工具與普及應用場景，滿足消費者遠距、無紙化的消費與繳費行為，並以綠色產品響應政府2050淨零碳排績效卓著，今年首次提報「循環經濟領袖獎」即獲獎；亦以LINE官方帳號結合多元平台滿足客戶需求，並應用人工智慧技術於各金融場景，提供有溫度的金融服務，榮獲「創新成長領袖獎」。

此外，中國信託高度重視日益嚴峻的資安議題，持續深化資安治理、強化情資聯防，中信銀行落實銀行內部控制三道防線架構，配置逾60名資安專業人力，持有逾百張國際資安證照，且每年偕同國際知名白帽駭客進行網路實戰演練。台灣人壽2017年為台灣率先取得BS10012新版個資管理制度認證之金融機構、2023年成為首家通過ISO 27001及ISO 27701認證涵蓋總公司之壽險公司，資安治理成效領先同業，與中信銀行雙雙獲得「資訊安全領袖獎」。