第一金年終約八個月 公股銀前段班

視員工為重要資產的第一金控（2892），自2018年即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，宣示以零災害、零事故為最高目標，強化各項管理措施，並通過BSI英國標準協會驗證，為首家取得ISO 45001驗證之公股金融機構。同時積極推動人才留任，近年獎金及酬勞平均達七至八個月，居公股行庫前段班而榮獲「人才發展領袖獎」殊榮。

第一金致力打造完善人才培育制度及職涯發展，訂有各類培育計畫，拓展職涯寬廣度，並積極與大專院校產學合作、招募實習生，優秀學生畢業後即可成為正式員工。另，全面開辦員工持股信託等多項福利措施，今年再度榮獲「職場福祉領袖獎」肯定。

第一金控秉持「在地經營 在地關懷」精神，透過綠色關懷、社會關懷、藝術文創、體育競技等四大公益策略，結合集團資源及整合社會力量，以長期深耕的方式積極投入社會、環境議題，已連續四年蟬聯「社會共融領袖獎」；2023年特別打造「小粉獅夢想巴士」，是金融業首家結合公益活動之彩繪中巴，滿載著志工、同仁及物資，將溫暖與關懷傳遞至各地資源缺乏的偏遠學校。

此外，第一金控統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，亦是金管會永續金融先行者聯盟成員，持續發揮公股金融事業推動永續發展影響力。